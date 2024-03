"Bà chủ khách sạn” 2 con xinh đẹp khiến Phan Văn Đức si mê

WAGs xinh đẹp là "hậu phương" cho chồng

Võ Nhật Linh, sinh năm 1997 tại tỉnh Nghệ An, là vợ của cầu thủ Phan Văn Đức. Cô thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với hình ảnh dịu dàng và quyến rũ của một cô giáo mầm non. Sau khi kết hôn với Phan Văn Đức vào năm 2020, Võ Nhật Linh đã trải qua ba năm hạnh phúc và hai vợ chồng có với nhau 2 người con.

Con gái đầu lòng của họ chào đời vào tháng 8/2020, được đặt tên là Dâu Tây. Tiếp theo đó, vào tháng 4/2022, Võ Nhật Linh đã sinh em bé thứ hai và đặt tên cho con trai là Khoai Tây. Sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ đã giúp hạnh phúc của gia đình họ thêm trọn vẹn.

Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Phan Văn Đức, Nhật Linh đã được nhiều người biết đến với biệt danh "hot girl mầm non" nhờ vẻ đẹp tự nhiên và nụ cười tươi sáng. Cô từng chia sẻ niềm đam mê với sự đáng yêu và sự nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Sau này, cô tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non từ Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhưng lại quyết định không theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Thay vào đó, cô đã chọn đến TP.HCM để sinh sống và phát triển trong lĩnh vực công việc khác.

Võ Nhật Linh và Phan Văn Đức. Ảnh: FBNV.

Sở dĩ người ta còn gọi cô là "bà chủ khách sạn" vì cặp đôi Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh đã đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An, lấy tên "Duli Hotel". Khách sạn có 4 tầng và một tầng thượng rộng rãi phục vụ cho du khách ăn tiệc ngoài trời. Do Phan Văn Đức bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu thường xuyên nên khách sạn này chủ yếu do Nhật Linh quản lý.

Năm 2023, truyền thông tiếp tục đưa tin vợ chồng tiền vệ Phan Văn Đức - Võ Nhật Linh, cùng em trai vừa mở một quán nướng tại Nghệ An. Quán được thiết kế ngoài rất đơn giản nhưng vô cùng ấn tượng. Cách trang trí khiến người ăn cảm nhận không khí như đang ở Đà Lạt. Quán nướng được mở trong thời gian Phan Văn Đức đang điều trị và hồi phục chấn thương từ đầu mùa giải 2023. Hai vợ chồng chỉ đứng ra quản lý và giúp đỡ cho em vợ trong thời gian đầu, khi quán mới mở cửa. Về sau, vợ chồng cầu thủ chia sẻ sẽ có hướng kinh doanh nhà hàng.

Vừa chăm con, vừa quán xuyến việc kinh doanh, Nhật Linh gần như trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Bận rộn là thế nhưng cô vẫn chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống đúng cách để lấy lại vóc dáng xinh đẹp khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Võ Nhật Linh. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân nàng WAG Võ Nhật Linh thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống thường ngày. Không hổ danh là hotgirl xứ Nghệ, mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến mọi người phải hâm mộ khi vẫn sở hữu vóc dáng và gương mặt vẫn xinh đẹp như hồi con gái. Thậm chí vợ của tiền vệ sinh năm 1996 còn có nét đằm thắm, dịu dàng hơn sau khi làm mẹ của 2 bé.

Bà mẹ hai con tiết lộ bí quyết chính là đeo nịt bụng: "Chăm chỉ để có vòng eo con kiến. Mình không có nhiều mỡ nên không bôi kem gừng. Khuyên chị em chân thành, muốn có vòng eo đẹp thực sự chúng ta nên đầu tư nịt bụng và ăn uống theo chế độ".