Bà Lê Thu Vân, em gái ông Lê Tùng Vân ra đầu thú, quy trình xử lý thế nào?

Bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai là Lê Thu Vân, em gái Lê Tùng Vân đã trình diện tại Công an phường 15 (quận Phú Nhuận,TP.HCM), chuẩn bị di lý về Công an tỉnh Long An để phục vụ điều tra. Quy trình xử lý tiếp theo thế nào?