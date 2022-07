Vụ tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân đã trình diện

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Sáng 28/7, nguồn tin của Dân Việt cho biết, Lê Thu Vân, bị can thứ 7 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai mà Công an tỉnh Long An đang truy tìm đã ra trình diện tại phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

"Chiều nay bị can Lê Thu Vân sẽ được di lý về Công an tỉnh Long an để phục vụ điều tra", nguồn tin xác nhận với phóng viên Dân Việt".

Trước đó, Lê Thu Vân (65 tuổi) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố bị can, để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Chung vụ án với bị can Lê Thu Vân gồm có: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) vào ngày 21/7 đã bị TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tuyên án sơ thẩm, phạt từ 3 năm đến 5 năm tù.

Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bà Lê Thu Vân đã rời khỏi nơi cư trú nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định tách ra một vụ án hình sự khác, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.