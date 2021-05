Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt được nhóm trộm 39 tấm đan hố thu nước mưa, Công an thị xã Phú Mỹ được thưởng nóng

Ngày 21/5, ông Tôn Thất Kha - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam và đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thưởng nóng cho Công an thị xã Phú Mỹ 20 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong việc bắt 5 đối tượng trộm cắp tấm đan hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Đại diện Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam thưởng nóng Công an thị xã Phú Mỹ 20 triệu đồng.

Trong buổi gặp mặt và trao thưởng nóng này, ông Tôn Thất Kha đánh giá cao kết quả chỉ đạo, trấn áp, truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án trộm cắp 39 tấm đan hố thu nước mưa. Đặc biệt, công ty ghi nhận ban lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo rất quyết liệt, truy bắt hai nhóm trộm cắp nhanh chóng, đem lại niềm tin và sự bình yên cho nhân dân.

Công an thị xã Phú Mỹ cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra các hành vi "trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt được 8 đối tượng, trong đó 5 đối tượng trộm cắp tài sản, 3 đối tượng tiêu thu tài sản do người khác phạm tội mà có. Tuy nhiên, một đối tượng hiện được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

Người dân lấy cây chắn tạm thời để tránh gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường.

Như đã đưa tin, thời gian qua trên địa bàn thị xã Phú Mỹ liện tục xảy ra tình trạng mất cắp các tấm đan bằng gang hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước. Điều này làm ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt 8 đối tượng trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, tiếp tục khai thác mở rộng điều tra vụ án.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an thị xã Phú Mỹ triệu tập đối tượng nghi vấn là Trần Minh Luân (sinh năm 1988, ngụ tại khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ). Qua quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Luân đã thừa nhận lấy 9 tấm đan hố thu nước mưa ở khu vực đường đối diện UBND thị xã Phú Mỹ, khu vực đường Hùng Vương và đường Nguyễn Huệ thuộc phường Phú Mỹ. Sau khi trộm số tấm đan trên, Luân đem bán cho vựa ve chai của chị Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1988, ngụ tại tại khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ).

Nhóm đối tượng trộm cắp tấm đan hố thu nước mưa bị Công an thị xã Phú Mỹ bắt.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an thị xã Phú Mỹ đã triệu tập nhóm đối tượng gồm: Phạm Công Thi (sinh năm 1997, ngụ tại khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước); Võ Văn Nhã (sinh năm 2001, ngụ tại khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ); Nguyễn Bửu Thanh (sinh năm 1994, ngụ tại khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước); Trần Tài Nhân (sinh năm 1994, ngụ tại khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ).

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng trên đã khai nhận nhiều lần lấy trộm tấm đan bằng gang hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, với tổng số lượng khoảng 30 tấm. Sau đó, nhóm đối tượng này đem đi tiêu thụ tại hai vựa ve chai của anh Nguyện Ngọc Khoa và Nguyễn Hữu Điệp, cùng ngụ tại khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Điệp, Nguyễn Ngọc Khoa khai nhận đã nhiều lần mua tấm gang của hố thu nước mưa từ nhóm đối tượng trên.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam, từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mất cắp 724 tấm đan hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước. Hiện nay đã thay 11 tấm, còn lại 713 tấm chưa thay. Riêng năm 2021, số tấm đan hố thu nước mưa của hệ thống thoát nước bị mất cắp là 307 cái, thị xã Phú Mỹ mất 159 cái.