Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi trên 6 tỷ đồng để cưỡng chế, dọn dẹp lồng bè trái phép

Ngày 12/5, tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, địa phương vừa duyệt kinh phí bổ sung hơn 6,25 tỷ đồng để thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các chòi tạm, bè nuôi thủy sản trái phép trên địa bàn huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu). Long Điền là huyện có nhiều lồng bè nuôi trồng thủy sản ngoài vùng quy hoạch tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cưỡng chế di dời lồng bè tại huyện Long Điền. Ảnh: N.Tuyền

Cụ thể, huyện Long Điền đang có 115 trường hợp lồng bè buộc phải cưỡng chế, tháo dỡ. Các khu vực tập trung lồng bè ngoài vùng quy hoạch gồm xã Phước Tỉnh, An Ngãi, Phước Hưng và thị trấn Long Điền. Thời gian qua, lãnh đạo địa phương cũng như cán bộ chuyên môn đã nhiều lần đến từng bè, gặp gỡ các hộ dân, vận động họ tự nguyện tháo dỡ di dời lồng bè, tuy nhiên chủ lồng bè vẫn tiếp tục nuôi trồng thủy sản, không chịu dời.

Trước thực tế này, vào tháng 4/2022, huyện Long Điền đã thực hiện cưỡng chế, giải tỏa 13 trường hợp đăng đáy, chòi tạm, bè nuôi thủy sản trái phép, nằm ngoài quy hoạch tại thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, xã Phước Hưng.

Dự kiến trong 3 ngày (từ 17-19/5) huyện sẽ tiếp tục cưỡng chế các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã Phước Tỉnh, sau đó lần lượt có kế hoạch cưỡng chế tại những khu vực còn lại.

Ông Trần Kim Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, lãnh đạo huyện đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ, di dời trước khi huyện tổ chức cưỡng chế.

Bà Nguyễn Thị An, một hộ nuôi cá bè cho biết, mấy năm nay do dịch bệnh, thủy sản thường xuyên mất giá, nên gia đình bà bị thua lỗ nặng. Trước chủ trương của địa phương, bà An đồng tình thực hiện, nhưng vẫn cố nuôi thêm để vớt vát ít vốn. Bà An cũng hy vọng địa phương tạo điều kiện, có phần hỗ trợ cho những người phải dỡ bỏ lồng bè.