Do các ảnh hưởng của cơn bão vào tháng 9, tháng 10, nhiều diện tích lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngập úng và hư hỏng nghiêm trọng, do đó phải gieo trồng lại. Vì vậy thời điểm thu hoạch lúa vụ mùa năm nay muộn hơn so với mọi năm.