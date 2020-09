'Bà trùm' điều hành đường dây lô đề 126 tỷ đồng vẫn bán bánh cuốn hằng ngày

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) và 9 người khác về tội tổ chức đánh bạc.

Chân dung "bà trùm" Phan Thị Trang

Theo hồ sơ, từ cuối tháng 6/2020 các lực lượng chức năng phát hiện ở thành phố Vinh có 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề rất lớn, quy tụ nhiều đối tượng tham gia.

Tiến hành điều tra, công an xác định người cầm đầu đường dây lô đề này là Phan Thị Trang. Trong đường dây của Trang có nhiều đại lý cấp 1 nằm rải rác trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện thị lân cận. Hằng ngày, các đại lý ghi số lô đề từ khách rồi chuyển về cho Trang để ăn chênh lệch hoa hồng.

Sau hơn 2 tháng điều tra, cuối tháng 8 vừa qua, công an Nghệ An đã huy động lực lượng đồng loạt bắt khẩn cấp Trang cùng 10 đối tượng trong đường dây lô đề này. Qua đấu tranh, công an xác định chỉ trong vòng tháng 8/2020, đường dây của Trang đã giao dịch số tiền lên đến 126 tỷ đồng.

Để qua mặt lực lượng chức năng, thường ngày Trang vẫn cùng chồng thức khuya dậy sớm làm bánh mướt để bán cho khách. Cuộc sống của Trang nhìn bên ngoài vào cũng bình thường, giản dị chứ không phô trương sự giàu có về tiền bạc.