"Bà trùm" Mười Tường vận chuyển 51kg vàng qua biên giới đang bị truy nã đặc biệt là ai?

Cách đây 15 năm, vào ngày 5/7/2005, Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp khi đang lưu trú tại một khách sạn do liên quan đường dây vận chuyển và tập kết số lượng lớn điện thoại di động nhập lậu từ Campuchia.

Một ngày sau đó, Mười Tường được lực lượng chức năng áp giải về nhà riêng tại huyện An Phú để khám xét. Gần 4 tháng sau, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo này 6 năm tù về tội "Buôn lậu".



Mười Tường được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới

Ngay sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương, Mười Tường vẫn chưa chịu hoàn lương mà tiếp tục "hành nghề". Đến năm 2016, "đàn em" của Mười Tường đã nhiều lần bị bắt do tổ chức vận chuyển số lượng lớn đường cát qua biên giới với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Một lãnh đạo UBND huyện An Phú cho biết trong khoảng 5 năm trở lại đây, Mười Tường có đi làm từ thiện ở địa phương. Tuy nhiên, việc làm này của Mười Tường chỉ thông qua các xã, thị trấn. Về phía UBND huyện An Phú cũng chưa từng liên hệ với người phụ nữ này để vận động hỗ trợ gì trong công tác an sinh xã hội.

Lực lượng chức năng khám xét 15 địa điểm liên quan đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu. Ảnh: NGHIÊM TÚC

Liên quan vụ vận chuyển 51 kg vàng 9999 qua biên giới mới đây, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết ngay từ khi xác lập chuyên án, Cơ quan CSĐT đã nhắm vào đối tượng cầm đầu là Mười Tường. Bở lẽ, bà ta từng một thời thao túng buôn lậu trên tuyến biên giới dài gần 100km thuộc địa bàn tỉnh An Giang.

Mười Tường đã núp bóng với vỏ bọc bề ngoài là chủ những công ty, doanh nghiệp và được ngụy trang rất tinh vi. "Bà trùm" đang bị truy nã đặc biệt này có mối quan hệ rất rộng và chằng chịt nên gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Trong buổi chiều 28/11, Công an tỉnh An Giang đã thực hiện khám xét 15 địa điểm là nhà ở, phủ thờ, kho hàng, khách sạn của Mười Tường tại huyện An Phú và TP Châu Đốc cùng nơi ở của các đối tượng khác. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu thập được thêm nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

"Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, không có vùng cấm trong vụ này. Chúng tôi có đủ chứng cứ xác định Mười Tường là đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu mang tính chất chuyên nghiệp nên đề nghị VKDND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với người phụ nữ này" - đại tá Nơi cho biết.