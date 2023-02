Ngày 1/2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hồ Minh Thế, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giữ chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn trao Quyết định cho đồng chí Hồ Minh Thế giữ chức Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh

Trao quyết định bổ nhiệm cho ông Hồ Minh Thế, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá ông Hồ Minh Thế là cán bộ được đào tạo bài bản, quá trình công tác thể hiện được năng lực, trình độ và có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bắc Ninh phối hợp, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để ông Hồ Minh Thế tiếp cận công việc nhanh nhất và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, cần rà soát lại quy trình, quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm bảo đản rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ kết quả…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc BHXH tỉnh.Ảnh: Cồng thông tin điện tử Bắc Ninh

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Phạm Đức Cường (SN 1966, lúc đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Phạm Hồng Ánh (SN 1973, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1968, Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Trần Xuân Trọng (SN 1981, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Quang Sơn (SN 1980) và Nguyễn Hữu Khoa (SN 1986, các bị can đều trú tại tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan Cảng sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã áp dụng biện pháp tạm giam đối với 2 bị can Phạm Đức Cường và Nguyễn Quốc Hoàn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can còn lại.