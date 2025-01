Bác quan điểm của các luật sư, tòa án tuyên ông Trần Đình Triển 3 năm tù Bác quan điểm của các luật sư, tòa án tuyên ông Trần Đình Triển 3 năm tù

Các luật sư cho rằng hành vi của ông Trần Đình Triển không cấu thành tội phạm, đề nghị trả tự do nhưng tòa án bác bỏ, tuyên 3 năm tù do có hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm lợi ích của hệ thống tòa án.