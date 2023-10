Bamboo Capital và Tracodi nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2023

Đây là năm thứ ba liên tiếp Bamboo Capital đoạt giải nhờ thành tích kinh doanh nổi bật. Tracodi- công ty thành viên của Bamboo Capital - cũng hai lần liên tiếp được APEA vinh danh tại hạng mục này.



Được khởi xướng từ năm 2007, giải thưởng uy tín Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á - trao tặng, nhằm vinh danh những doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và mang lại sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Bamboo Capital lập "hat-trick" tại APEA

Được Enterprise Asia trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" 3 lần liên tiếp từ năm 2021 đến 2023 là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Tập đoàn Bamboo Capital trong việc duy trì tăng trưởng bền vững, không ngừng tạo dựng giá trị cho cổ đông và nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Bamboo Capital đại diện Tập đoàn nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2023

Bamboo Capital hiện là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với hơn 50 công ty hoạt động trong các lĩnh vực chủ chốt bao gồm Năng lượng tái tạo, Xây dựng & Cơ sở hạ tầng, Bất động sản, Dịch vụ tài chính & Bảo hiểm và Sản xuất. Các công ty thành viên trụ cột của Bamboo Capital như BCG Energy, Tracodi, BCG Land, BCG Financial, Bảo hiểm AAA, Nguyễn Hoàng, Dược phẩm Tipharco đều là những thương hiệu uy tín, tạo được dấu ấn trên thị trường. Chiến lược phát triển đa ngành nhưng dựa trên những ngành cốt lõi giúp Bamboo Capital tạo được hệ sinh thái vững chắc với các chuỗi giá trị hỗ trợ lẫn nhau, đưa Tập đoàn phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại lễ trao giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital chia sẻ: "Được tổ chức quốc tế uy tín như Enterprise Asia vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á trong 3 năm liên tiếp là một mốc son đáng nhớ với Bamboo Capital. Năm 2023 đánh dấu chặng đường 12 năm Tập đoàn Bamboo Capital thành lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đã chọn, tiếp tục đóng góp tích cực vào định hướng chuyển đổi sang năng lượng sạch, phát triển bền vững của đất nước, kiến tạo những công trình đột phá giúp thay đổi diện mạo quốc gia, mang đến các dịch vụ và sản phẩm chất lượng cho người Việt".

Tracodi ghi dấu trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng

Tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards 2023, một thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) cũng xuất sắc chiến thắng hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Tracodi được vinh danh ở hạng mục này nhờ kết quả kinh doanh tích cực, quản trị doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch và đảm bảo đầy đủ các quyền của cổ đông, đồng thời hoàn thành tốt các tiêu chí về môi trường, xã hội.

Tracodi là công ty thành viên trụ cột của Tập đoàn Bamboo Capital, đảm nhận mảng xây dựng – hạ tầng. Với bề dày lịch sử 33 năm, Tracodi là một trong số những Tổng thầu đạt chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 1, đủ năng lực thi công các dự án quy mô lớn như công trình giao thông đường bộ, công trình dân dụng, công nghiệp và năng lượng.

Ông Bùi Thiện Phương Đông - Phó Chủ tịch Tracodi đại diện công ty nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2023

Với lợi thế là thành viên Tập đoàn Bamboo Capital, Tracodi đang làm Tổng thầu thi công hàng loạt dự án bất động sản cao cấp của BCG Land như King Crown Infinity, Malibu Hội An, Hoian d'Or. Việc xây dựng các nhà máy năng lượng quy mô lớn của BCG Energy như BCG Long An 1 và 2, BCG Vĩnh Long, BCG Phù Mỹ cũng do Tracodi đảm trách.

Ngoài việc thi công các dự án trong hệ sinh thái Tập đoàn Bamboo Capital, Tracodi đang đẩy mạnh mảng hạ tầng, tìm kiếm cơ hội tại các dự án đầu tư công. Công ty đang thi công 3 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng sân bay Phan Thiết, Khu dân cư và hồ điều hoà thuộc tỉnh Bắc Giang và Dự án xây dựng tuyến đường Quốc lộ 3 - Võ Nguyên Giáp – huyện Đông Anh (Hà Nội),

Trước đó, Tracodi đã thi công và đưa vào vận hành dự án Đường tỉnh BOT 830 tại tỉnh Long An. Giai đoạn 2024 -2027, Tracodi dự kiến sẽ triển khai thêm các Dự án tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát (Tây Ninh), dự án tuyến Đức Hòa - Đức Huệ (Long An) và dự án tỉnh lộ 935 Sóc Trăng.

Giải thưởng danh giá Asia Pacific Enterprise Awards năm 2023 được Enterprise Asia tổ chức với chủ đề "Châu Á phục hồi - Nắm trọn cơ hội". Việc cả Công ty mẹ Bamboo Capital và Tracodi được vinh danh tại lễ trao giải lần này là ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của cả hai công ty trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động. Đây cũng là minh chứng cho thấy nền tảng doanh nghiệp và chiến lược kinh doanh của Bamboo Capital và Tracodi được các chuyên gia kinh tế của Enterprise Asia đánh giá cao, hai doanh nghiệp còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ trong tương lai.