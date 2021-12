Bạn gái cũ Quang Hải công khai tình mới là diễn viên nổi tiếng

Quang Hải và Huyền My thời còn yêu nhau. Ảnh: SPORT

Cách đây không lâu, Huyền My đã công khai bạn trai mới trên trang cá nhân nhưng do nam thanh niên đeo khẩu trang nên NHM chưa thể đoán ra anh là ai. Nhưng gần đây, tình cảm của Huyền My và bạn trai mới đã khăng khít hơn nên người đẹp không ngần ngại công khai danh tính.

Bạn trai mới của Huyền My là diễn viên nổi tiếng Nguyễn Anh Tú, người từng đoạt giải Quán quân Cười xuyên Việt 2016. Trên trang cá nhân, nam diễn vien điển trai và hài hước cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình bể bình với Huyền My.

Trước đó, Huyền My từng có thời gian cặp kè với Quang Hải, thời điểm tiền vệ của Hà Nội FC vừa chia tay Nhật Lê. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã âm thầm đường ai nấy đi mà không nói rõ lý do.

Một số hình ảnh của Huyền My và bạn trai mới: