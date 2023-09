94 bị cáo lãnh án



Ngày 18/9, tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử và tuyên án với 94 bị cáo trong băng áo cam đập phá quán ốc, vác hung khí rượt, gây náo loạn trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành (27 tuổi) bị tuyên 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tội hủy hoại tài sản, tội gây rối trật tự công cộng.

Nhóm bị cáo tại phiên xét xử trước đó. Ảnh: A.T.

Bị cáo Dương Đại Trí (33 tuổi, Trí "nhảm") 11 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tội trật tự công cộng.

16 bị cáo khác đồng phạm với Thành và Trí về tội "Cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng" bị tuyên án từ 3 năm 9 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù.

73 bị cáo khác bị tuyên 3 đến 6 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, 3 bị cáo bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, có nhiều bị cáo do thời gian tạm giam bằng với số án tù, vì vậy sẽ được trả tự do ngay sau phiên xử nếu không phạm vào tội nào khác.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành thời điểm bị Công an TP.HCM bắt giữ. Ảnh: B.T.

Về trách nhiệm dân sự, bị hại Lâm Thành Long đã thỏa thuận các bị cáo bồi thường 311 triệu đồng.

Đối với số tiền thiệt hại do tài sản bị hủy hoại là 5,4 triệu đồng, bị hại đã nhận đủ số tiền bồi thường nên không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Bị đánh khi đứng xem 2 nhóm nữ sinh ẩu đả

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, đầu tháng 6/2020, Linh (đàn em của Tuấn B, giang hồ ở quận Bình Tân) đi qua cổng trường học thấy hai nhóm nữ sinh ẩu đả nên đứng lại xem thì bị nhóm thanh niên đuổi đánh.

Nghi ngờ nhóm Nguyễn Xuân Thành đánh mình, Linh gọi điện cho nhóm bạn tập hợp đông người, chuẩn bị hung khí đi trả thù.

Các đối tượng thời điểm bị bắt. Ảnh: Nguyễn Yên.

Tang vật cơ quan chức năng thu được. Ảnh: Nguyễn Yên.

Đêm 4/6, Linh cùng bạn chở theo 20 cây chĩa, mã tấu đến địa điểm cả nhóm đang tập hợp ở quận 6 phát cho mỗi người một cây rồi cùng kéo đến nhà Thành đuổi chém người này gây thương tích.

Khi đối thủ chạy vào nhà trốn, Linh và đồng phạm đập vỡ hai đầu thu camera, 2 bể kính nuôi cá...

Bị đánh, Thành vào nhóm trên mạng xã hội rủ theo nhiều người mang hung khí đến đường Võ Văn Kiệt để trả thù nhưng không gặp. Sau đó, Thành nhờ Trí "nhảm" huy động thêm người và chuẩn bị hung khí giúp mình.

Trí và nhiều đồng phạm lôi kéo người ở các tỉnh thành, hứa cho tiền, để đi trả thù cho đàn em.

Nhóm này mượn một nhà xưởng của người quen ở huyện Bình Chánh làm nơi tập kết; mượn 2 xe ba gác chở hung khí về đây; mua áo màu cam (áo thể thao của cầu thủ) phát cho các thành viên trong nhóm để dễ phân biệt với đối thủ.

Biết nhóm Thành đi tìm mình trả thù, hôm sau, Linh cùng Tuấn B tiếp tục rủ thêm nhiều người và mượn địa điểm của một nhà xe ở quận Bình Tân làm nơi tập trung.

Nhóm này mượn một chiếc ô tô tải chở hung khí từ nơi cất giữ về nhà xe để phát cho đồng phạm.

Đến 20h ngày 5/6, Trí "nhảm" cùng nhóm người mặc áo cam mang hung khí đến quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân tìm nhóm của Tuấn B.

Tại đây, nhóm của Trí "nhảm" xông vào chém anh Long khi đang nghe điện thoại khiến người này thương tích 35% rồi đập phá quán ốc rồi rời đi.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ các tượng có liên quan đến vụ án. Liên quan đến vụ án, có 3 bị can đã tử vong trong quá trình điều tra nên Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra.

Một số người khác đang bỏ trốn, chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và tách ra để xử lý sau.