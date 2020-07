TP.HCM: Bị can gây ra vụ "băng áo cam" đập phá quán nhậu đã ra đầu thú

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho hay bị can Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) đã ra đầu thú. Bị can Thành là đối tượng khởi xướng vụ "băng áo cam" đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân tối 5/6, gây xôn xao dư luận.

Bị can Thành.

Trước đó, Công an TP.HCM đã truy nã bị can Thành cùng Dương Đại Trí (hay gọi là Trí "Nhảm", SN 1990), Phan Vĩnh Thuận (SN 2002) cùng ngụ quận Bình Tân, TP.HCM; Lê Ngọc Đăng Khoa (hay gọi là Khoa "điên", SN 1994, ngụ quận 6, TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tự "Tèo quận 6", SN 1984, ngụ tỉnh Long An) về tội Gây rối trật tự công cộng, Phá hoại tại sản và Cố ý gây thương tích.

Bị can Thành khai báo, sau vụ việc, y bỏ trốn ở nhiều nơi, tá túc ở các quán cà phê võng. Hay tin mình bị truy nã và không thể trốn mãi được, bị can Thành đã ra đầu thú.

"Mọi việc đều khởi xướng từ tôi. Tôi nhận thấy việc làm của mình là sai trái nên mong những người liên quan đến vụ việc mau đến Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật", bị can Thành nói.

Theo điều tra, Hồ Chí Linh (SN 1991) nhìn thấy 2 nhóm nữ sinh đánh nhau ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Tại thời điểm này, Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996) đi qua, thấy Linh đứng coi mà không can ngăn. Sau đó, cả hai nói chuyện thì cự cãi và đánh nhau.

Sau đó, Linh bực tức nên kéo thêm nhóm bạn 5 người tìm tới nhà Thành nhưng không gặp. Về phần Thành, khi xem camera, thấy Linh kéo bạn tới nhà kiếm đánh nên Thành đã kể và nhờ Trí "Nhảm". Cả hai lên mạng xã hội đe dọa nên Linh kể và nhờ Trần Thanh Tuấn (hay họi là Tuấn "Bê", SN 1985, ngụ quận 6).

Hai nhóm này hẹn "nói chuyện" để giải quyết mâu thuẫn. Trí "Nhảm" cùng một số đối tượng lên mạng kêu gọi hứa những ai tham gia sẽ trả 100.000 - 400.000 đồng. Nhóm này cũng chọn màu áo cam để tránh bị nhầm lẫn khi hỗn chiến. Về phần những thanh thiếu niên được thuê, không ai biết "đại ca" là ai. Nhóm này chỉ biết được trả công và được phát áo màu cam là đồng phục để tham gia hỗn chiến.

Tối 5/6, Trí "Nhảm" biết nhóm Tuấn "Bê" hay ăn nhậu ở quán Ốc Hương (số 86-88, đường số 6, phường An Lạc, quận Bình Tân) nên đã cùng hàng trăm thanh thiếu niên huy động kéo tới quán. Cùng lúc này, nhóm Tuấn "bê" đang nhậu ở huyện Bình Chánh.

Do không tìm thấy nhóm đối thủ nên "băng áo cam" xông vào quán, đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (30 tuổi, ngụ quận 6, đang ngồi nhậu với bạn trong quán) khiến người này bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm thanh niên lên xe chạy về hướng phường Bình Trị Đông B.

Về phần nhóm của Tuấn "bê", khi biết "băng áo cam" đang đi tìm để ăn thua nên cũng đi kêu gọi, tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí để… "huyết chiến". Tuy nhiên, công an địa phương đã phát hiện kịp thời nên ngăn chặn, không để xảy ra hỗn chiến đông người.

Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục kêu gọi Trí "nhảm" và các đối tượng sớm ra đầu thú.