Bằng lái xe B1 không được lái ô tô tại Việt Nam và những điều cần biết

Thực hư bằng lái xe B1 không được lái xe ô tô

Trong thời gian qua, nhiều thông tin cho rằng, những người sở hữu Giấy phép lái xe B1 (Bằng lái xe B1) sẽ không được lái xe ô tô khiến nhiều người hoang mang.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được Quốc hội ban hành ngày 27/6/2024 và chính thức hiệu lực từ ngày 1/1/2025, các hạng Giấy phép lái xe đã có một số thay đổi.

Đối với bằng lái xe B1 theo quy định hiện hành, người sở hữu loại bằng này sẽ được điều khiển các loại xe ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ tính cả chỗ ngồi cho người lái xe; ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500kg.

Đáng chú ý, hạng bằng lái xe B1 sẽ nhưng không được phép hành nghề vận tải, hiểu đơn giản chỉ được lái xe gia đình.

Người có bằng lái xe B1 được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn được lái xe ô tô không kinh doanh. Ảnh Khải Phạm.

Trong khi đó, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 áp dụng từ ngày 1/1/2025 sẽ có 15 hạng gồm A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Luật mới phân loại có quy định, bằng lái xe hạng B1 sẽ chỉ được phép điều khiển các loại mô tô ba bánh và xe thuộc hạng A1, bao gồm xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh đến 125cm3, hoặc có công suất động cơ điện đến 11kW.

Với quy định trên, người dân sẽ phải học và thi sát hạch để được cấp bằng B trở lên mới được phép điều khiển ô tô từ năm 2025.

Đối với những người được cấp bằng lái xe B1 trước ngày 1/1/2025 vẫn được lái xe ô tô hợp pháp theo quy định hiện hành và có thời hạn được ghi trên bằng.

Quy định mới về bằng lái xe ô tô

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, từ ngày 1/1/2025, bằng lái xe sẽ có thêm hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500kg; các loại xe ô tô quy định cho bằng lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750kg.

Ngoài ra, cũng từ 1/1/2025, bằng lái xe B1 số tự động (hiện nay) được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng B và chỉ được lái xe ô tô số tự động.

Với bằng lái xe B1, B2 được đổi, cấp lại sang bằng lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người lái máy kéo có trọng tải đến 3.500kg.

Sẽ có trường hợp học bằng lái xe B1 nhưng có thể sẽ chỉ được cấp từ năm 2025. Ảnh Khải Phạm.

Theo anh Thắng, giáo viên tại một trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội, hiện nay rất nhiều người hoang mang vì thông tin bằng lái xe B1 không được lái ô tô.

"Khá nhiều học viên khi nghe được thông tin bằng lái xe B1 không được lái ô tô đã gọi điện hỏi tôi. Tuy nhiên, họ đều chưa đọc kỹ là bởi quy định chỉ áp dụng từ năm 2025, những bằng lái xe B1 được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn sử dụng bình thường", anh Thắng.

Về những thay đổi của việc học, thi bằng lái xe theo quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, anh Thắng cho biết, chưa cụ thể. "Hiện tại, mới chỉ có luật mới, chưa ban hành Thông tư hướng dẫn nên hiện trung tâm lái xe vẫn chưa có gì thay đổi. Nhiều người cũng quan tâm đến học phí khi học bằng lái xe hạng B, nhưng hiện tại vẫn chưa có cụ thể".

Là người đào tạo lái xe trực tiếp, anh Thắng cũng cho rằng, sẽ có một số tình huống phát sinh mà người học cần lưu ý.

Trong đó, đáng chú ý nhất, trường hợp dễ xảy ra nhất là việc những học viên đang học, thi sát hạch nhưng "không kịp đỗ" trong năm 2024, bằng lái xe B1 cấp sau ngày 1/1/2025 trong trường hợp này sẽ áp dụng theo luật mới, tức không được lái ô tô hoặc chuyển hồ sơ sang học bằng B theo quy định.

Mỗi tháng, tùy từng số lượng học viên sẽ tổ chức các buổi thi sát hạch, thông thường sẽ chỉ 1 buổi/tháng. Trong khi đó, những người giờ mới bắt đầu học thì có nguy cơ không kịp cấp bằng lái xe B1 trong năm 2024 nếu thi trượt 1 lần.

Vị giáo viên này cũng cho biết, hiện tại, người học bằng lái xe B1 sẽ phải học đường trường (DAT) đến 720km, lái xe buổi tối 4 giờ, 3 giờ cabin ảo và lý thuyết đến 650 câu. Đồng thời, ngoài thi lý thuyết, sát hạch như trước, học viên học bằng lái xe B1 còn phải thi mô phỏng 10 câu hỏi tình huống với số điểm tối thiểu 35/50 điểm mới đạt.

Việc học, thi bằng lái xe B1 hiện tại đang rất khó so với trước nên tỷ lệ đỗ tốt nghiệp được cấp bằng mỗi khóa của trung tâm không nhiều. Điều đó dẫn đến nhiều người có nguy cơ không đỗ dù đã học đủ trong năm 2024.