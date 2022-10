Bắt nhóm sản xuất lưu hành tiền giả

Ngày 15/10, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp để đề nghị truy tố 3 bị can gồm Nguyễn Thế Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) và Trần Trọng Thủy (37 tuổi) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Đây là những đối tượng nằm trong đường dây làm giả và tàng trữ tiền giả lớn trên địa bàn.

Tang vật là số lượng lớn tiền giả nhóm tự sản xuất. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra, trước đó vào đầu tháng 5, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Tuấn đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa).

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi và từ lời khai của Tuấn, cơ quan công an tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp Thuận tại nhà trọ ở phường Phước Tân (TP.Biên Hòa), thu giữ các công cụ, phương tiện làm tiền giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Thủy tại phường Hố Nai (TP.Biên Hòa) về hành vi lưu hành tiền giả cùng với Tuấn.

Theo hồ sơ, các đối tượng khai, vào tháng 2/2022, Thuận vào một trang mạng xã hội xem bài viết về tiền Việt Nam có số series đẹp, rồi tải hình ảnh những tờ tiền có mệnh giá từ 100.000 đồng-500.000 đồng lưu vào máy vi tính cá nhân. Tiếp đó, Thuận tìm hiểu cách làm tiền giả của một số đối tượng trên mạng xã hội rồi bắt chước làm theo.

Để tiền giả giống như thật, Thuận dùng các dụng cụ đo, vẽ, căn chỉnh theo đúng kích thước tờ tiền thật rồi in ra giấy A4, cắt phần giấy dư xung quanh, phủ màng ni lông lên 2 mặt tiền rồi đưa vào máy ép nhiệt, sau đó cắt phần ni lông còn dư.

Với thủ đoạn này, Thuận đã làm được rất nhiều tờ tiền giả các mệnh giá 100.000, 200.000 và 500.000 đồng.

Thuận móc nối với Tuấn và Thủy rủ rê tham gia vào đường dây của mình và cả 3 đã cùng sản xuất, lưu hành số lượng lớn tiền giả.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận một số lần Tuấn và Thủy đã phụ giúp Thuận làm tiền giả tại phòng trọ và cùng nhau dùng tiền giả đi mua bán, lưu hành nhiều nơi.

Được biết, năm 2013, Thuận đã bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.