Bảng xếp hạng sau vòng 2 V.League 2024/2025.

HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có những điểm tương đồng rất hiếm thấy ở chặng khởi động của mùa bóng năm nay, khi cả 2 đều có 1 trận thắng trên sân nhà và 1 trận thắng trên sân khách để cùng nhau dẫn đầu bảng xếp hạng LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025).

Tất nhiên thứ hạng này chỉ là tạm thời bởi mùa giải chỉ vừa mới diễn ra được 2 vòng đấu, nhưng kết quả như vậy cũng là một sự khích lệ với cả HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bởi điều đó cho thấy sự chuẩn bị của họ trước mùa giải 2024/2205 đã cho ra thành quả đầu tiên.

Kết quả vòng 2 LPBank V.League 1-2024/25.

Đáng nói hơn nữa, thành tích của HAGL hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh in đậm dấu ấn của nội lực và của cả những thay đổi mang tính bước ngoặt do có những thay đổi trong Điều lệ Giải năm nay. Nếu như HAGL đang bay cao với dàn nội binh trẻ tuổi được đặt vào đúng vị trí thi đấu sở trường, thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có được kết quả khả quan nhờ đóng góp rất lớn của tân binh Adou Leygley Minh, cầu thủ Việt kiều thứ 2 trong danh sách đăng ký của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, một thay đổi đáng kể so với quy định mỗi đội bóng chỉ có 1 cầu thủ Việt kiều tại mùa giải 2023/24.

Trái ngược với HAGL và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, những đội bóng được xem là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch ởLPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) như CLB CAHN hay Hà Nội FC lại chưa có được sự khởi đầu như mong đợi, khi CLB CAHN chưa có trận thắng nào, còn Hà Nội FC mới chỉ có được 3 điểm sau 2 trận, thành tích không tương xứng với tham vọng lần thứ 7 giành chức vô địch V.League của đội bóng Thủ đô.

Thời gian của LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) vẫn còn rất nhiều để CLB CAHN hay Hà Nội FC có thể trở lại đường đua, hay cơ hội cũng vẫn còn nguyên cho những cái tên như HAGL hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nếu như họ thật sự có tham vọng và lực lượng để hướng tới cuộc đua cho thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.

Không chỉ tại LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) mà lịch sử giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp từ nhiều năm nay cùng cho thấy những ứng viên thực sự cho 2 cuộc đua ở mỗi nửa đầu của bảng xếp hạng đều chỉ có thể xuất hiện sau khi mùa giải đã đi qua hơn nửa chặng đường, còn giai đoạn khởi động chính là thời điểm để các đội bóng kiểm chứng lại quá trình chuẩn bị của mình, từ đấy đưa ra những điều chỉnh thích hợp.

Tuy thế, nếu như đội bóng nào có được bước xuất phát ấn tượng ở thời điểm mở màn của mùa giải cũng sẽ tạo ra được những lợi thế nhất định cho mình trong cuộc đua về sau, dù là đua trụ hạng hay đua vô địch. Ở mùa bóng gần nhất, Thép Xanh Nam Định cũng đã khởi đầu mùa giải bằng hàng loạt kết quả tích cực, tạo đà thuận lợi cho đội bóng chủ sân bứt phá mạnh mẽ ở chặng đường tiếp theo, từ đó thẳng tiến tới chức vô địch lịch sử.

Điều này góp phần khiến cho LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) tuy mới chỉ kết thúc vòng đấu thứ 2 nhưng đã chứng kiến vô số bất ngờ, chẳng hạn như việc Đông Á Thanh Hoá dù không có chân sút số một Rimario Gordon vì chấn thương nhưng vẫn lấy được trọn vẹn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy, hay CLB TP.HCM trở về từ sân nhà Quy Nhơn của á quân Quy Nhơn Bình Định với chiến thắng hoàn hảo.

Nếu như LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) sau vòng 2 có những bất ngờ như HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay CLB CAHN hoặc Hà Nội FC thì cũng có những trường hợp đội bóng đạt được sự ổn định rất đáng nể, như CLB TP.HCM, đội bóng từng về đích thứ 4 ở mùa bóng 2023/24 dù không có đội hình dư thừa ngôi sao, và hiện giờ họ vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 sau 2 trận bất bại (1 hoà 1 thắng).

Với tất cả những diễn biến như thế, mỗi một vòng đấu của LPBank V.League 1-2024/25 (V.League 2024/2025) chẳng khác nào một bộ phim hành động nhiều tập, mà chỉ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì các CĐV mới biết được kết quả thắng thua của từng trận đấu.

Bảng xếp hạng sau vòng 2 V.League 2024/2025

