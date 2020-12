“Bánh vẽ” từ ứng dụng kiếm tiền Golden Hand: Chuyến tàu vét móc túi các "nhà đầu tư"

Như Báo điện tử Dân Việt thông tin, hệ thống kiếm tiền online Golden Hand vẽ ra với mức lợi nhuận khủng để thu hút người chơi. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, hệ thống này sập, người chơi không biết kêu ai, tìm ai để đòi tiền.

Ứng dụng mất tích, "nhà đầu tư" chết đứng!

Cuối tháng 11/2020, hệ thống Golden Hand phát đi thông báo: "Hội viên thân mến! Lời xin lỗi chân thành gửi tới các bạn. Do gặp phải hacker tấn công vào hệ thống khiến toàn bộ hệ thống tê liệt không thể thống kê được số liệu để thanh toán lệnh rút. Chúng tôi xin phéo bảo trì hệ thống".

Sau thông báo này, người chơi không thể truy cập Golden Hand, ứng dụng này biến mất.

Nhiều nhà đầu tư hoang mang, kêu than với nhau nhưng không ích gì. Tin tưởng nộp nhiều tiền, giờ hệ thống biến mất không một dấu vết.

“Chúng tôi giờ không biết tìm ai, hỏi ai để đòi lại tiền. Mỗi lần chuyển khoản nạp tiền lại có một địa chỉ khác nhau. Trang web cũng không ghi tên, địa chỉ. Chúng tôi tìm hiểu cũng không biết cá nhân nào đứng sau", một người chơi than với phóng viên.

Sau thông báo bảo trì, hệ thống Golden Hand biến mất "không một dấu vết".

PV gặp lại H.A (một người tham gia Golden Hand tại Hà Nội), người này thẫn thờ vì vừa vào hai gói "Tôn vinh facebook" với giá hơn 13 triệu đồng. Nhưng chỉ rút được mấy hôm hệ thống thông báo bảo trì rồi sập.

"Em vừa vay bạn để đủ tiền mua hai gói, tưởng nhanh chóng thu hồi được vốn ai ngời mất hơn chục triệu đồng. Giờ không biết làm sao để đòi lại tiền.

Thấy thông tin bảo trì, anh em an ủi nhau là hệ thống nhiều người vào. Tuy nhiên khi em lên nhóm thì người giới thiệu em đóng zalo, một số nhóm chat bị xóa đi. Em còn nghe có bạn vào gần 100 triệu đồng, giờ đòi tử tử vì hệ thống sập", H.A nói.

Một nạn nhân khác là chị L.M.T (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng tương tự khi đầu tư gói 5.789.000 đồng nhưng chỉ mới rút được hai hôm hệ thống "mất hút".

"Tìm ai để đòi lại tiền bây giờ? Chị tin tưởng giới thiệu cả bạn chị vào? Giờ không còn mặt mũi đâu mà gặp mọi người", chị Thương than với phóng viên.

Chuyến tàu vét mang tên Golden Hand

Thông báo từ L.T.V về việc giảm mạnh các gói vip lẻ và gói combo.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, trước khi biến mất, hệ thống Golden Hand vẽ ra nhiều chiêu trò để vét tiền của những "nhà đầu tư" cuối cùng.

Ngày 18/11, L.T.V nhắn cho với phóng viên với dòng tin thông báo Golden Hand sẽ giảm giá 10% các gói vip đơn lẻ, và các gói combo.

Đồng thời, V cũng thông báo việc mở bán thêm một số gói khác với giá ưu đãi chỉ trong một ngày.

Chưa hết, những người chơi còn tiền trong Golden Hand, muốn chuyển tiền về tài khoản phải nộp thêm 50% số tiền đang có trong hệ thống mới có thể thực hiện lệnh rút về.

"Anh nộp vào 50% nhưng khi anh rút anh được rút hết luôn, không mất nghìn tiền phí nào cả", V nói.

Thông báo nộp thêm tiền mới rút tiền số tiền hiện có của hệ thống Golden Hand nhằm vét tiền từ người tham gia trước khi sập.

Khi chúng tôi thắc mắc lý do phải nộp tiền vào hệ thống, V trấn an: "Do yêu cầu từ Chi Cục Thuế Nhà Nước đến hệ thống. Chúng tôi cần hợp tác sao kê định kỳ. Hiện tại chúng tôi không thể sử dụng tính năng "banking" để thanh toán các lệnh rút tiền của hội viên".

Vì thế để rút tiền, hội viên phải nộp tiền vào mới rút được toàn bộ số tiền ra.

Một nạn nhân khác là Hồng Đức (Mỹ Đình - Hà Nội) cho biết, khi còn dư hơn 1 triệu đồng trong tài khoản đã làm theo thông báo nộp thêm 500.000 đồng và rồi mất hết.

"Thấy thông báo thì tôi nộp, cứ nghĩ rút bình thường, ai ngờ nó là "chuyến tàu" vét của hệ thống này nhằm thu thêm tiền từ người chơi.

Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra làm rõ tránh những người sau cũng bị lừa như chúng tôi", anh Đức nói.

Hệ thống này sập, hệ thống khác mọc lên Theo tìm hiểu, Golden Hand vừa sập, một số hệ thống khác ra mắt ngay lập tức với những chiêu trò cũ, mời chào "nhà đầu tư" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Một vòng tuần hoàn mới lặp lại, khuyến mãi, tìm nhà đầu tư, nộp tiền, sập. Cứ thế người chơi là những người chịu thiệt với rủi ro cực kì cao.