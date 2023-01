Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang-seo đã làm điều vĩ đại cùng bóng đá Việt Nam Báo Hàn Quốc: HLV Park Hang-seo đã làm điều vĩ đại cùng bóng đá Việt Nam

Sau khi AFF Cup 2022 hạ màn, tờ News The One của Hàn Quốc đã có bài viết ca ngợi những đóng góp to lớn của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam trong hơn 5 năm qua.

Bình luận 0