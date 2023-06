Vụ nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi: Người cha nói gì trước tin đồn quen biết bảo mẫu?

Ngày 1/6, Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp với Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân nữ bảo mẫu Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm gây xôn xao dư luận. Hiện C. đang bị tạm giữ hành chính tại Công an phường Hoàng Liệt.

Anh B. đưa bảo mẫu đến công an sau sự việc xảy ra với con mình. Ảnh: Tiến Dũng

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, bảo mẫu C. cũng có con nhỏ hơn 1 tuổi. Sau khi sinh, ngườinày có biểu hiện trầm cảm. Chị C. để con ở nhà và đi trông con trai cho anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở căn hộ tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo anh B. gia đình anh thuê bảo mẫu qua một trung tâm với mức giá 60 triệu đồng/tháng. Với mức giá này, chị C. sẽ phải chăm sóc, tắm rửa, massage, cho cháu bé ăn… Anh B. giải thích, ngoài việc chăm sóc cho con nhỏ 1 tháng tuổi, bảo mẫu cũng phải có kỹ năng điều dưỡng cho trẻ nhỏ. Đây là yếu tố quyết định cho mức lương thuê bảo mẫu.

Hình ảnh nữ bảo mẫu nghi bạo hành cháu bé gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Trước thông tin đồn đoán rằng bảo mẫu có hành vi nghi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi được nhận lương 60 triệu/tháng có quan hệ không rõ ràng với cha của cháu bé. Hơn nữa, thay vì lớn tiếng chửi mắng khi đưa nữ bảo mẫu đến công an, anh C. lại rất bình tĩnh. Về vấn đề này, người cha cháu bé đã lên tiếng.

"Nhiều người thắc mắc chắc gia đình tôi có vấn đề gì với bảo mẫu nên mới thuê với giá cao như thế nhưng thực ra không phải. Cũng có không ít lời đồn đoán này kia nhưng vợ tôi là người chọn. Bảo mẫu này rất thân với vợ tôi nên được tin tưởng tuyệt đối.

Hình ảnh nữ bảo mẫu có hành vi hành hạ cháu bé sơ sinh 1 tháng tuổi. Clip: Tiến Dũng

Tôi đi công tác, ít khi về nhà nên chỉ nói chuyện qua một vài lần với người này. Chúng tôi cũng không hiểu tại sao sự việc lại xảy ra như thế", anh B. bày tỏ. Việc gia đình anh B. thuê căn hộ ở chung cư HH Linh Đàm với mục đích gần mẹ ruột và chị gái để tiện chăm sóc cho con.

Về việc bỏ qua và tha thứ cho bảo mẫu C., anh B. chia sẻ, sau khi anh đăng clip lên mạng xã hội, bảo mẫu cũng sẽ nhận nhiều hậu quả, bị dư luận phản ứng và gia đình anh cũng vô cùng đau xót khi chứng kiến con mình như vậy.

"Tôi đăng clip lên mạng xã hội chỉ muốn giáo dục bảo mẫu. Thực sự, tôi không muốn câu chuyện đi quá xa và làm căng thẳng lên. Bảo mẫu này cũng có con nhỏ, nếu mình có tình làm đến cùng thì có thể họ sẽ không có đường lui, thay vì làm thế, hãy cho họ cơ hội làm lại và nuôi con", anh B. cho hay.

Hiện tại người cha này cũng chia sẻ, bé gái hiện tinh thần tạm ổn định, gia đình cũng đưa từ viện về nhà tiện chăm sóc.

"Vợ tôi tinh thần có phần bất ổn vì quá thương con. Tuy nhiên, chúng tôi cũng ở đây động viên nên đã dần ổn định"', anh B. nói thêm.

Theo xác minh ban đầu, chiều 31/5, anh Nguyễn Văn B. (31 tuổi, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội) ở căn hộ tầng 23 chung cư HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã đi cùng chị Vũ Khánh C. (21 tuổi, quê huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đến Công an phường Hoàng Liệt.

Tại cơ quan công an, anh B. cho biết thuê chị C. làm giúp việc chăm sóc con gái mới sinh được 1 tháng nay. Vào ngày 31/5, anh B. xem camera tại phòng ngủ của con thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày ngày chị C. có hành vi bạo hành con đẻ mình nên yêu cầu chị C. đến Công an phường Hoàng Liệt làm việc.

Trước đó, ngày 31/5, gia đình anh B. xem lại camera thì phát hiện khoảng hơn 2 giờ cùng ngày, chị C. có hành vi bạo hành con mình khi liên tục lắc mạnh bé gái 1 tuổi và ném xuống giường, khiến cháu bé khóc lớn. Sau khi gia đình anh B. phát hiện vụ việc, đã yêu cầu nữ bảo mẫu đến công an làm việc.

Qua làm việc, anh B. trình bày sau sự việc xảy ra, con đẻ anh sức khoẻ ổn định, không có thương tích gì, không trình báo cơ quan công an, không yêu cầu xử lý đối với C., chỉ mục đích răn đe để C. không tái phạm và nhận thức việc làm trên là sai.

Sau sự việc, Công an phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, báo cáo Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai phối hợp xác minh theo quy định. Hiện C. đang bị tạm giữ để điều tra xác minh.

Theo một số người dân sinh sống tại tầng 23, HH2C Linh Đàm, gia đình cháu bé mới chuyển về đây sinh sống khoảng 4 tháng nay. Khi biết sự việc, ai nấy đều ngỡ ngàng, phẫn nộ trước hành vi của nữ bảo mẫu.