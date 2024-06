Bảo hiểm số OPES trao tặng 1.800 cây sinh kế gieo mầm cho tương lai bền vững tại xã Lộc Tân, Lâm Đồng

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) "OPES Trao Yêu Thương" mùa hai năm 2024, và là một phần trong dự án gây quỹ hỗ trợ giống cây trồng cho đồng bào chuyển đổi nông nghiệp sinh thái tại 5 huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng do Ngân hàng Cây xanh (TreeBank) khởi xướng.



TreeBank là một chương trình được quản lý bởi Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) - tổ chức khoa học phi lợi nhuận Việt Nam, thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Dự án này nhằm hỗ trợ tiến trình chuyển đổi nông nghiệp sinh thái thông qua hành động đóng góp cây giống cho hơn 600 hộ dân tại 13 cộng đồng người K’Ho, người Cil, người Churu, người M’ nông, người Mạ và Châu Mạ,... thuộc 5 huyện tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện OPES tham gia trao tặng cây sinh kế cho người dân tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

"Chúng tôi nhận thấy sự đồng điệu giữa mục tiêu hoạt động của TreeBank và Bảo hiểm số OPES – hướng tới sự phát triển bền vững, mang lại những giá trị cụ thể cho người dân thông qua những hành động thiết thực như tặng cây sinh kế. Vì vậy, OPES rất vui mừng được đồng hành cùng TreeBank, cũng như kỳ vọng nhân rộng thêm các O.Garden trong tương lai tại nhiều miền đất nước", bà Phạm Thị Hương Giang, Giám đốc truyền thông và tiếp thị của OPES, chia sẻ tại buổi lễ tặng cây.

Bà Giang cho biết thêm rằng, OPES Trao Yêu Thương đã trở thành một thương hiệu về CSR của OPES, một chương trình thường niên với mục tiêu lan tỏa ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm, cùng kiến tạo giá trị cho cộng đồng.

Vườn cây O.Garden đầu tiên do OPES tài trợ tại Lâm Đồng, góp phần kiến tạo một tương lai bền vững cho người dân địa phương.

Được khởi xướng từ năm 2023 với nhiều dự án xã hội đa dạng, chỉ trong năm 2023, OPES đã đồng hành cùng VPBank hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo trong chương trình "Cặp Lá Yêu Thương – Em Vui Đến Trường", đồng thời cũng hỗ trợ cho những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông qua sự kiện Mottainai 2023 do Báo Phụ nữ và Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về an toàn giao thông – Vì một Việt Nam an toàn, Vì một Việt Nam thịnh vượng.

Trong năm 2024, OPES sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trong chuỗi CSR "OPES trao yêu thương" nhằm lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp, kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng và hơn hết góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Với tầm nhìn trở thành một công ty bảo hiểm số tiên phong và sáng tạo, OPES luôn hướng tới số hóa toàn bộ quy trình hoạt động, tối ưu trong vận hành để giảm thiểu lãng phí tài nguyên. Nhờ đó, các sản phẩm và quy trình thủ tục của OPES rất đơn giản, tiện lợi, đặc biệt không sử dụng giấy tờ. OPES luôn gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường và xã hội theo định hướng ESG. Đồng thời, với vai trò là một thành viên của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), OPES luôn coi trọng trách nhiệm xã hội để đảm bảo cả hai mục tiêu: tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội, sự thịnh vượng của đất nước.