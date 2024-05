Cơ sở nào để VPBank nhân đôi lợi nhuận trong 2024?

Nắm bắt cơ hội

Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 114% trong năm 2024, tương đương 23.165 tỷ đồng, với sự đóng góp của toàn hệ sinh thái VPBank trải dài từ ngân hàng tới bảo hiểm, được xem như một mục tiêu khá thách thức, nhưng ngân hàng này đang có một nền tảng khá vững chắc để tăng tốc bứt phá.



Theo chia sẻ của lãnh đạo VPBank trong buổi họp với nhà đầu tư cuối tuần trước, dù các khó khăn và thách thức vẫn còn hiện hữu phía trước nhưng các dấu hiệu kinh tế toàn cầu ấm lên đang được định hình rõ nét, mang tới cho VPBank một môi trường kinh doanh lý tưởng trong năm 2024.

Việt Nam, trong đó, nổi lên như một điểm sáng của kinh tế khu vực khi ghi nhận xuất-nhập khẩu sang các thị trường trọng điểm tăng trưởng ổn định, dòng vốn FDI tăng khá so với cùng kỳ và đầu tư công đã dẫn một lượng vốn lớn vào nền kinh tế hỗ trợ tăng trưởng và phát triển.

Về số liệu cụ thể, tính chung trong quý 1, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 178 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ, với cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 8,08 tỷ USD, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 4,63 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ trong khi vốn đầu tư công thực hiện ước đạt khoảng 3,92 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ, bằng gần 14% kế hoạch năm.

"Thách thức luôn đi cùng cơ hội," vị lãnh đạo này khẳng định và cho biết VPBank đang nắm bắt chặt chẽ các xu hướng và cơ hội thị trường mang lại, và với các chương trình hành động vạch sẵn cho năm 2024, ngân hàng này tự tin có thể hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh.

Đối với 2 mảng kinh doanh chiến lược là khách hàng cá nhân (KHCN) và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), VPBank đặt ra mức tăng trưởng xấp xỉ 25% so với năm 2023. Đại diện ngân hàng cho biết mức tăng trưởng này dựa trên nền tăng trưởng ổn định từ trước đó, cùng các yếu tố vĩ mô thuận lợi như khu vực sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực, nhu cầu vay trong lĩnh vực xuất khẩu gia tăng, thị trường bất động sản ấm lên, cầu tiêu dùng nội địa cải thiện – tín dụng tiêu dùng quay lại quỹ đạo tăng trưởng…

Đối với mảng khách hàng FDI – được đưa vào khai thác từ năm 2023 với định hướng trở thành 1 trong những trụ cột kinh doanh trong mô hình hoạt động, VPBank dự kiến quy mô tăng trưởng tín dụng và huy động từ phân khúc này sẽ tăng 4 lần và quy mô khách hàng tăng gấp đôi so với năm trước nhờ dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam.

"Chiến lược của VPBank trước đây là tập trung vào bán lẻ và SME. Nhưng với sự tham gia của SMBC chúng tôi đã có chiến lược trở thành ngân hàng đa năng, không chỉ là khách hàng bán lẻ, SME mà còn chú trọng khách hàng doanh nghiệp lớn," lãnh đạo ngân hàng này chia sẻ với cổ đông tại ĐHCĐ vừa qua.

Khởi đầu thuận lợi

Kết thúc quý 1, VPBank ghi nhận tín dụng và huy động hợp nhất tăng trưởng lần lượt 2,1% và 2,4% so với cuối năm 2023, và gần 22% và hơn 21% so với cùng kỳ, đạt gần 613 nghìn tỷ đồng và 502 nghìn tỷ đồng.

Tín dụng của khối KHCN, trong đó, đạt xấp xỉ 243 nghìn tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi huy động đạt 291 nghìn tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ với số sư CASA đạt gần 42,6 nghìn tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chủ lực của phân khúc bán lẻ như cho vay kinh doanh và thẻ tín dụng tăng lần lượt 3,4% và 4% so với đầu năm. Với thị trường bất động sản đầu năm ấm dần, phân khúc cho vay mua nhà phố ghi nhận tăng trưởng 5%, chiếm tỷ trọng 51% trên tổng quy mô cho vay mua nhà.

Bên cạnh đó, phân khúc SME ghi dấu ấn với dư nợ cho vay trong quý 1 tăng gần 14% so với đầu năm nhờ đẩy mạnh chiến lược thu hút khách hàng ngay từ đầu năm. Phân khúc FDI, trong khi đó, ghi nhận mức huy động đạt khoảng 6 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm 2023 với quy mô khách hàng lũy kế cán mốc 330 khách hàng doanh nghiệp.

Nền tảng vốn vững chắc bồi đắp trong năm 2023 cùng thanh khoản dồi dào đã và đang góp phần tối ưu chi phí vốn (CoF) của VPBank qua từng quý. Tại thời điểm 31/3, chi phí vốn của ngân hàng hợp nhất giảm xuống dưới 5% so với trung bình trên 6% của quý 4 và cả năm 2023, định hình xu hướng giảm dần qua từng quý.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất của ngân hàng trong quý 1 đạt gần 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 66% so với quý liền trước và 64% so với cùng kỳ. Riêng tại ngân hàng mẹ, LNTT của quý 1 đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý trước đó, với tổng thu nhập hoạt động tăng 15% và thu nhập lãi thuần tăng 25% so với cùng kỳ.

Tính gộp lợi nhuận ngân hàng mẹ với VPBankS và OPES, VPBank thu về gần 5.200 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý cuối năm 2023.

Với mục tiêu LNTT hợp nhất tăng hơn gấp đôi trong năm 2024, tương đương 23.165 tỷ đồng, ngân hàng mẹ VPBank được kỳ vọng đóng góp 20.709 tỷ đồng, trong khi các công ty con là VPBankS, FE CREDIT và OPES góp lần lượt 1.902 tỷ đồng, 1.200 tỷ đồng và 873 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận.