Báo Nhật Bản chỉ ra "tử huyệt" của ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam suy yếu vì HLV Troussier cố chấp?

Vào 18h30 ngày 14/1 (giờ Việt Nam), ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Nhật Bản tại lượt trận mở màn bảng D Asian Cup 2024. Ở giải đấu lần này, ĐT Nhật Bản được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch nhờ phong độ đầy ấn tượng thời gian gần đây (thắng cả 10 trận đấu vừa qua, trong đó đánh bại nhiều đối thủ rất mạnh với cách biệt lớn).

Trong khi đó, ĐT Việt Nam dưới triều đại HLV Philippe Troussier dường như chưa tạo được niềm tin với truyền thông cũng như người hâm mộ. Trong 6 trận đấu gần nhất, ĐT Việt Nam để thua tới 5 trận.

HLV Troussier và ĐT Việt Nam đang chịu những áp lực không nhỏ trước trận đấu với ĐT Nhật Bản. Ảnh: VFF

Trước thềm Asian Cup 2024, ĐT Việt Nam chơi trận giao hữu gặp ĐT Kyrgyzstan và để thua 1-2. Dù kết quả của trận đấu này không quan trọng do cả hai đội ưu tiên việc thử nghiệm nhân sự, chiến thuật, nhưng báo chí Nhật Bản vẫn tỏ ra quan tâm.

Nên nhớ, trong quá khứ, HLV Troussier từng dẫn dắt ĐT Nhật vô địch Asian Cup 2000 và vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Do vậy, truyền thông Nhật Bản dành sự chú ý lớn cho ông cũng là dễ hiểu.

Đánh giá về HLV Troussier và ĐT Việt Nam, trang Yahoo Japan của Nhật Bản có bài viết với tiêu đề "HLV Troussier quá cố chấp, vấn đề của ĐT Việt Nam bị phơi bày trước trận đấu với ĐT Nhật Bản tại Asian Cup".

Trong bài viết, trang Yahoo Japan phân tích, hiệu suất ghi bàn hiện đang là điểm yếu lớn nhất của ĐT Việt Nam. Trang này bình luận: "Cựu HLV ĐT Nhật Bản - Philippe Troussier đang trải qua thành tích kém cỏi dưới cương vị thuyền trưởng ĐT Việt Nam, với 4 trận thắng, 5 trận thua sau 9 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Nếu tính ở 6 trận gần nhất, ĐT Việt Nam thua tới 5 trận.

Trước thềm Asian Cup, một số ý kiến cho rằng vấn đề lớn nhất của ĐT Việt Nam là lối chơi của họ vẫn chưa ổn định. Khi HLV Troussier mới tiếp quản, ông ấy từng nói muốn xây dựng một đội tuyển với phong cách chơi tấn công và kiểm soát bóng. Thế nhưng, ĐT Việt Nam lại chỉ ghi được 3 bàn sau 6 trận. Họ đang gặp vấn đề lớn ở mặt trận tấn công.

ĐT Việt Nam đang tập luyện tích cực với quyết tâm chơi tốt nhất khi chạm trán ĐT Nhật Bản. Ảnh: VFF

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải của Việt Nam từng thi đấu xuất sắc ở AFC Champions League với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo tại giải mùa này. Ở đấu trường AFC Champions League, anh đã ghi bàn thắng khiến Urawa Reds bị loại khỏi vòng bảng.

Khi đó, Tuấn Hải được coi là mối đe dọa với ĐT Nhật Bản. Tuy nhiên, dù các tiền đạo của họ có phong độ tốt tại CLB nhưng ĐT Việt Nam vẫn thiếu khả năng ghi bàn.

Về nguyên nhân, có thể do họ quá tập trung vào thói quen kiểm soát bóng, nhưng họ cần điều chỉnh lối chơi hợp lý hơn và linh hoạt hơn để phù hợp với từng đối thủ".

Mặc dù ĐT Việt Nam bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với ĐT Nhật Bản, nhưng trang Yahoo Japan vẫn cho rằng cuộc so tài giữa hai đội có sức hút đáng kể. Theo đó, việc ĐT Việt Nam thay đổi phong cách chơi bóng so với thời HLV Park Hang-seo còn ngồi "ghế nóng" là điểm thú vị và hai bên có thể tạo nên một cuộc đọ sức có nhiều nét mới mẻ hơn những lần gặp nhau trước đó.