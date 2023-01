Bao nhiêu đội bóng V.League đã giải thể trong 11 năm qua?

Năm 2009, Quân khu 4 giành suất chơi tại V.League rồi được bàn giao cho các nhà đầu tư và đổi tên thành Navibank Sài Gòn. Đội bóng này ban đầu có rất nhiều ngôi sao như Tài Em, Thế Anh, Quang Hải và chơi xuất sắc, giành chức vô địch Cúp quốc gia 2011.

Tuy nhiên, thời gian tồn tại của Navibank Sài Gòn chỉ kéo dài 3 năm. Sau khi V.League 2012 kết thúc, lãnh đạo đội bóng này tuyên bố dừng hoạt động vì không còn kinh phí. Như vậy, Navibank Sài Gòn chính thức giải thể.

Cũng trong năm 2012, có 2 CLB khác giải thể là Hà Nội ACB và Khatoco Khánh Hòa. Đội Hà Nội ACB không thể tiếp tục hoạt động sau khi ông bầu Nguyễn Đức Kiên dính vào vòng lao lý. Còn với Khatoco Khánh Hòa, họ giải thể khi Tổng công ty Khánh Việt quyết định ngừng làm bóng đá.

Navibank Sài Gòn giải thể chỉ sau 3 năm hoạt động. Ảnh: AFC

Năm 2013, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn thi đấu V.League và họ có trận đấu thiếu tích cực trước Kienlongbank Kiên Giang ở vòng 19. Cụ thể hơn, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đưa ra sân đội hình thiếu nhiều cầu thủ trụ cột, thi đấu không thực sự quyết tâm và để thua trận này.

Sau đó, Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ra thông báo quyết định trừ 4 điểm với Xi măng Xuân Thành Sài Gòn. Bức xúc với điều này, ông bầu Nguyễn Xuân Thủy của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn tuyên bố bỏ luôn V.League 2013. Sau đó, đội bóng này giải thể. Ngoài quyết định giải thể, XM Xuân Thành Sài Gòn cũng "mạnh dạn" đề nghị VFF và VPF phải nhìn nhận lại những mặt yếu kém, hạn chế đang tồn tại trong khâu tổ chức, điều hành cũng như công tác trọng tài.

Cũng trong năm 2013, một đội bóng khác của V.League là Kienlongbank Kiên Giang giải thể. Đội bóng này trước đó đoạt chức vô địch giải hạng Nhất 2011 và lên chơi V.League được 2 năm. Lý do Kienlongbank Kiên Giang chỉ tồn tại 2 năm là do không đủ kinh phí hoạt động. Thậm chí, khi V.League 2013 kết thúc khá lâu, nhiều cầu thủ của đội bóng này không nhận được lương, thưởng và phí lót tay.



Tại V.League 2014, Hùng Vương An Giang được đầu tư rất mạnh kèm theo mục tiêu chơi tốt để có thành tích cao. Tuy nhiên, đội bóng này lại thi đấu kém cỏi và phải xuống hạng sau thất bại ở trận play-off trước Cần Thơ. Chỉ 10 ngày sau đó, Hùng Vương An Giang chính thức giải thể.

Hùng Vương An Giang bị xóa sổ chỉ sau 1 năm chơi tại V.League. Ảnh: Nguyễn Việt

Năm 2011, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đầu tư nhiều để The Vissai Ninh Bình có được đội hình xuất sắc và đỉnh cao là họ giành Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia năm 2013. Thành công này giúp The Vissai Ninh Bình giành quyền dự AFC Cup 2014.

Mặc dù vậy, ở trận đấu với Kelantan,The Vissai Ninh Bình đã chơi bất thường và có đến 9 cầu thủ dính dáng đến tiêu cực. Sau đó, bầu Trường tuyên bố rút khỏi các giải quốc nội. Đến năm 2015, The Vissai Ninh Bình chính thức giải thể.

Than Quảng Ninh đã giải thể trong năm 2021. Ảnh: VFF

Năm 2021, Than Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động từ ngày 25/8 sau khi nhiều cầu thủ gửi đơn kêu cứu vì bị nợ lương, thưởng, phí lót tay trong gần 2 năm. Sau đó, VFF không cấp phép cho Than Quảng Ninh dự V.League 2022 do không đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí về tài chính. CLB đã thanh lý gần 30 cầu thủ và cuối cùng giải thể.