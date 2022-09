Bão Noru ảnh hưởng đến vận hành nguồn và lưới điện

Do ảnh hưởng bão, các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã có gió mạnh, nhiều nơi có mưa lớn và mưa cũng tiếp tục mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. EVN thông tin cập nhật về ảnh hưởng của cơn bão số 4 đến thời điểm 7 giờ sáng ngày 28/09/2022 cụ thể:

1. Tình hình thủy văn các hồ thuỷ điện:

- Hệ thống đập, hồ thủy điện vẫn đang vận hành bình thường.

- So sánh với thời điểm trước khi bão đổ bộ vào đất liền (ngày 25/9/2022), mực nước thượng lưu của phần lớn các hồ thủy điện không thay đổi nhiều. Riêng mức nước các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn đã tăng mạnh: hồ A Vương tăng 9.7m, hồ Sông Bung 2 tăng 9.3m, hồ Sông Tranh 2 tăng 5.3m.

- Dung tích phòng lũ còn lại tại các hồ chứa thủy điện trong vùng bị ảnh hưởng là gần 1,8 tỷ m3. Các hồ chứa đang điều tiết xả tràn: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Buôn Kuốp, Srêpôk 3, An Khê, Ka Nak, Sê San 4, A Lưới.

Tình hình mưa sau bão được dự báo còn diễn biến phức tạp và mở rộng nên lưu lượng nước về và mức nước các hồ vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

2. Tình hình vận hành lưới điện cao áp:

- Lưới điện 500 kV: Có 05 sự cố đường dây 500 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Pleiku, trong đó đã khôi phục và đưa vào vận hành trở lại 03 đường dây. Lưới điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc - Nam trong bão qua đường dây 500kV mạch 3.

- Lưới điện 220 kV: Có 07 sự cố đường dây 220 kV trên một số đoạn trong khu vực từ Huế đến Quảng Nam, đã khôi phục vận hành 05 đường dây.

- Lưới điện 110 kV: Có 16 sự cố đường dây 110 kV và 10 trạm biến áp 110 kV, đã khôi phục vận hành 02 đường dây 110 kV.

3. Tình hình vận hành lưới trung, hạ áp:

Bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng cung cấp điện cho nhiều khu vực tại các tỉnh/ thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum. Tổng công suất bị gián đoạn cung cấp điện là 673 MW, chiếm khoảng gần 23% tổng công suất tiêu thụ điện của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Xư lý sự cố bão số 4 tại Quảng Ngãi

Hiện nay, các đơn vị Điện lực tại miền Trung đang tập trung nỗ lực khắc phục các sự cố điện do ảnh hưởng bão để khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh nhất có thể cho khách hàng. Tuy nhiên, đối với một số khu vực có thể bị ngập lụt do mưa lớn sau bão bắt buộc phải cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn.

EVN sẽ tiếp tục thông tin cập nhật về ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), mưa sau bão và tình hình khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng.