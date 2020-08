Báo NTNN/Dân Việt - Quỹ Thiện Tâm khánh thành “Điểm trường mơ ước” tại Nghệ An trước thềm năm học mới

Với mong muốn tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh khu vực miền núi phía Tây của xứ Nghệ, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt đã cùng với Quỹ Thiện Tâm triển khai Chương trình "Điểm trường mơ ước" xây tặng nhà bán trú với 2 phòng học cho Trường Tiểu học Yên Thắng của huyện Tương Dương.



Phòng học bán trú mới sẽ hỗ trợ học sinh, giáo viên nhà trường có điều kiện giảng dạy, học tập tốt hơn và phù hợp với phương hướng phát triển giáo dục của địa phương.

Các em học sinh trường tiểu học Yên Thắng chăm chú theo dõi lễ khánh thành.

Công trình được khởi công từ ngày 2/6/2020, sau gần 3 tháng triển khai xây dựng đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng ngay dịp lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.

Thay mặt cho địa phương, ông Nguyễn Hữu Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương nói: "Thời gian qua, Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm dành nhiều sự quan tâm cho Nghệ An, các huyện miền Tây xứ Nghệ nói chung và huyện Tương Dương nói riêng.

Hai phòng học do Báo NTNN/Dân Việt cùng Quỹ Thiện Tâm xây dựng với tổng giá trị trên 600 triệu đồng sẽ giúp cho thầy cô và trò của Trường Tiểu học Yên Thắng thuận lợi hơn trong giảng dạy, học tập".

Bà Nguyễn Thị Hải - PCT Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao quà cho học sinh vượt khó trường tiểu học Yên Thắng.

Đến dự lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng như tại Nghệ An.

Năm 2018, Báo NTNN/Dân Việt đã kêu gọi hỗ trợ cho bé Lô Văn An (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) bị bỏng nặng qua cơn nguy kịch. Tổng số tiền mà Báo NTNN/Dân Việt kêu gọi được cho bé Lô Văn An trực tiếp qua tài khoản của Báo và các Mạnh Thường Quân hỏi thông tin từ Báo và tới ủng hộ cho gia đình bé Lô Văn An lên tới gần 1 tỉ đồng.

Sau nhiều đợt phẫu thuật, Lô Văn An đã đi học trở lại bình thường. Những sự kiện này có nhiều dấu ấn của Văn phòng đại diện khu vực Bắc Miền Trung thuộc Báo".

Xã Yên Thắng cũng là địa phương được Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An giao Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ vươn lên.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt; Quỹ Thiện Tâm, các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã trao 10 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 em học sinh là con em nông dân đã vượt khó vươn lên trong học tập.

Đại diện Báo NTNN/Dân Việt trao tủ sách cho nhà trường. Đây là quà tặng của Nhà Xuất bản Kim đồng gửi tặng học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng.

Thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường, thầy Nguyễn Hồng Hoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng cảm kích đón nhận những phần quà từ Báo, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Gắn biển công trình tại trường Tiểu học Yên Thắng.

"Nhà trường cam kết với Báo NTNN/Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm sẽ sử dụng các phòng học thật hiệu quả, phấn đấu ngày càng giảng dạy, học tập thật tốt" - thầy Hoàn khẳng định.