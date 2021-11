Báo quốc tế: VinFast từ kẻ đến sau đến người tiên phong trên hành trình xe điện

Bước tiến chưa từng có của người Việt



Cây viết gạo cội David Waterworth của The Driven- chuyên trang ô tô nổi tiếng của Australia, nói về hành trình "phấn khích"4 năm qua của VinFast.Năm 2017, VinFast nhấn nút khởi công tổ hợp sản xuất ô tô quy mô bậc nhất khu vực tại đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng.

David Waterworth bày tỏ sự thán phục với tốc độ chóng mặt của VinFast khi đến năm 2019,3 mẫu ô tô của hãng đã được ra mắt và nhanh chóng trở thành những chiếc xe bán chạy nhất thị trường. Đặc biệt, năm 2021 là quãng thời gian đáng nhớ khi VinFastchính thức ra mắt bộ 3 xe điện VF e34, VF e35 và VF e36, trong đó hai mẫu xe VF e35 và VF e36 hướng tới thị trường quốc tế.

Trong khi đó, chuyên trang về công nghệ và sáng tạo của châu Á The Kenđịnh nghĩa hãng xe Việt bằng tổ hợp từ ghép: "Việt Nam. Phong cách. An toàn. Sáng tạo. Tiên phong". Với hành trình tới Mỹ của VinFast,chuyên trang nổi tiếng này nhận định, đây sẽ là bước tiến lớn đối với một công ty Việt Nam, đặc biệt là với một sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao như ô tô - điều từ trước tới nay Việt Nam chưa từng làm được."Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may, điện tử và nông sản trị giá hàng tỷ USD mỗi năm nhưng phần lớn được sản xuất bởi các tập đoàn nước ngoài", cây viết Michael Tatarski nhận định trên tờ The Ken.

Phân tích riêng về thị trường Mỹ,tờ báo lớn của Australia trích lời ông Michael Lohscheller - Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu, khẳng định "đó là nơi thích hợp nhất để VinFast có chỗ đứng vững chắc trên thị trường toàn cầu" bởi đây là thị trường rộng lớn, người tiêu dùng cởi mở, tiềm năng phát triển mạnh mẽ, điều kiện kinh tế và chính sách thuận lợi.

The Ken cũng tríchý kiến của Sandy Fitzpatrick, một nhà phân tích cấp cao,khẳng định hiện tại là thời điểm thích hợp cho VinFast bởi chính quyền Mỹ đang đầu tư lớn cả về hạ tầng lẫn chính sách cho xe điện, đặc biệt là kế hoạch 174 tỉ USD để tạo nên cuộc cách mạng xanh tại xứ sở cờ hoa. Thị trường rộng lớn là điều được vị chuyên gia nhấn mạnh, bởi xe điện mới chỉ chiếm 3% doanh số xe hơi ở Mỹ trong nửa đầu năm 2021, trong khi tỉ lệ này tại châu Âu là 15% và 12% ở Trung Quốc.

"Câu thần chú" của VinFast: Thành công từ sự khác biệt

"Câu thần chú thành công của VinFast là gì?", tạp chí The Ken đặt ra câu hỏi về hãng xe đến từ Việt Nam trong hành trình vượt đại dương tới Mỹ.

Nhà phân tích cấp cao Sandy Fitzpatrickkhẳng định, với một thị trường như Mỹ, muốn chiến thắng, VinFast phải thực sự tạo ra sự khác biệt với những đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường như Tesla hay GM.

Điểm khác biệt của VinFast cũng được chính tờ báo này chỉ ra, đó là ở công nghệ thông minh. Bằng chứng là hãng xe của Việt Nam đang hợp tác với các đối tác trên khắp thế giới, như StoreDot của Israel để nắm giữ công nghệ sạc siêu nhanh, ProLogium để nghiên cứu, sản xuất pin thể rắn, với nhiều ưu điểm vượt trội so với pin lithium-ion thông thường.

Riêng về khía cạnh thông minh, cổng thông tin quốc tế về ô tô của Anh AutoFutures nhắc tới triết lý lấy khách hàng làm trung tâm của VinFast trong những trang bị công nghệ tiên tiến nhất của hãng này. AutoFutures lấy ví dụ về trợ lí ảo của riêng VinFast với khả năng hiểu được đồng thời nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Việt Nam. Trợ lí ảo này không những có thể giao tiếp hai chiều, giúp người dùng tìm kiếm thông tin, mà còn giúp cá nhân hóa trải nghiệm dựa trên sở thích, thói quen của chính chủ xe- điều theo AutoFutures là "rất thú vị".

Tuy nhiên, điều đáng mong chờ theo AutoFuturescòn nhiều hơn thế. Những mẫu xe điện của VinFast được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS) với nhiều tính năng tiên tiến bậc nhất như hỗ trợ giữ làn đường, tránh va chạm và giám sát người lái… Đây là kết quả của quá trình hợp tác với những đối tác hàng đầu trong ngành, kết hợp với những viện công nghệ lớn trong hệ sinh thái của Vingroup như VinBigdata, VinAI, VinSmart và các công ty khác để đẩy nhanh quá trình R&D.

Bổ sung thêm, sự khác biệt của VinFast còn được tạp chí The Ken lí giải ở chính sách cho thuê pin độc đáo giúp khách hàng không phải bỏ chi phí cho bộ phận đắt tiền nhất trên xe điện. Tờ này cũng đánh giá cao VinFast bởi nguồn lực lớn từ Tập đoàn Vingroup - điều không phải hãng xe nào cũng có được trong ngành công nghiệp xe điện vốn được đánh giá "tốn kém".

Tờ báo lớn này nhắc tới việc Fadil, một mẫu xe hạng A của VinFast, chỉ sau thời gian ngắn ra mắt,hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong 5 tháng liên tiếp, trong đó riêng trong tháng 9, doanh số của "ông vua" này cao gấp đôi mẫu xe ở vị trí thứ 2. Với xe điện và hành trình tới Mỹ, giới chuyên gia quốc tế cho rằng, hành trình ấy hoàn toàn có thể làm nên những điều tương tự và đây sẽ là bệ phóng quan trọng để VinFast khẳng định mình.

Tờ AutoFutures cũng bày tỏ niềm tin về hãng xe Việt Nam. Tờ này cho biết, VinFast là thương hiệu xe điện duy nhất của Việt Nam tham gia Los Angeles Auto Show năm nay tại Mỹ. Thế giới đang chờ đợi để được nhìn thấy những chiếc xe điện mới nhất của VinFast. Trong khi ấy, VinFast với những thế mạnh riêng có, như nhận định của AutoFutures"hiện đang sẵn sàng cạnh tranh trên trường thế giới với các đối thủ dày dạn kinh nghiệm ở thị trường Bắc Mỹ và châu Âu".