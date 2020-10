Bão số 9 vừa tan, lại xuất hiện bão Goni cách Biển Đông 2.000km, có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung

Vào hồi 4 giờ sáng nay 29/10, Đài khí tượng Nhật Bản đã phát tin bão Goni, cơn bão có khả năng vào Biển Đông thành bão số 10 và có thể sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung vào đầu tuần tới.

Bão Goni (cơn bão số 10) dự báo có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung vào đầu tuần sau. Ảnh: https://www.jma.go.jp/en/typh/

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện bão Goni đang ở kinh tuyến 137, cách biển Đông gần 2.000km. Các dự báo cho thấy, khoảng sáng 1/11 có thể vào biển Đông và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

"Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự kiến trong ngày 31/10 sẽ phát tin bão vào gần biển Đông trước 48 giờ" - ông Lâm cho biết. Theo ông Lâm, các dự báo xa cho thấy, cơn bão này có thể ảnh hưởng đến Trung bộ vào đầu tuần sau. Trong khi đó, từ ngày 29/10 đến 31/10, không khí lạnh dồn xuống khá mạnh nên khi bão Goni vào biển Đông sẽ tương tác rất mạnh.

"Cơn bão Goni sẽ tương đối phức tạp, đặc biệt các dự báo hiện nay cho thấy khi vào biển Đông các hoàn lưu quy mô lớn dẫn cơn bão lên phía Bắc một chút, tiến gần hơn về không khí lạnh, tương tác sẽ rõ ràng hơn" - ông Lâm nói.

Mô hình dự báo của Nhật Bản cho thấy đường đi của bão có sự "đánh võng" theo hướng tây nam từ vị trí nó hình thành, sau đó đổi hướng tây bắc khi vào Biển Đông và hướng vào các tỉnh miền Trung.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió Đông trên cao, nên từ ngày 29 đến 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm/đợt.



Từ ngày mai (30/10) đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.