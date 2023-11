Báo Trung Quốc "xát muối" vào thất bại của ĐT Thái Lan

ĐT Thái Lan tiếp đón ĐT Trung Quốc trên sân nhà Rajamangala, với hy vọng giành thắng lợi ở lượt đầu vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Thái Lan đã vượt lên dẫn trước nhưng sau cùng lại thua chung cuộc 1-2 trước Trung Quốc. Điều này khiến đội tuyển Thái Lan không khỏi tổn thương.

Tờ Sina Sports thậm chí còn xát muối: “Trước trận đấu, trưởng đoàn ĐT Thái Lan, Madam Pang đã hứa hẹn trao thưởng 3 triệu baht (hơn 2 tỷ đồng) nếu đội nhà giành chiến thắng. Tuy nhiên sau trận đấu, bà chỉ biết vùi đầu vào ghế, tỏ ra thất vọng khi đội nhà để thua. Cảnh này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội của Thái Lan và người hâm mộ của họ cũng dùng điều này để bày tỏ sự thất vọng”.

Theo Sina Sports, báo Thái Lan đã cố gắng liệt kê một loạt các chỉ số nhằm biện minh cho thất bại. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là tỷ số thì “Bầy voi chiến” lại thua Trung Quốc. “Báo Thái Lan đã liệt kê các thống kê của trận đấu và nhấn mạnh đội nhà để thua khi vượt trội Trung Quốc về các chỉ số. Các số liệu thống kê chính bao gồm tỷ lệ cầm bóng (60% so với 40%), chuyền bóng (580 so với 374), dứt điểm (16 so với 6), sút trúng đích (5 so với 3), phạt góc (7 so với 5) và những pha cứu thua quan trọng (1 so với 4), thẻ vàng (0 đến 3)…. Tuy nhiên, xét về khả năng nắm bắt cơ hội, Thái Lan kém hơn Trung Quốc và thất bại”, Sina viết.

Về phần mình, HLV Aleksandar Jankovic của ĐT Trung Quốc phát biểu sau trận đấu: “Trận ra quân luôn là một trận đấu khó khăn, chưa kể đó lại là một chuyến làm khách. Hơn nữa chúng tôi lại để thủng lưới trước.

Thái Lan (xanh đậm) đã thua ngược Trung Quốc ngay trên sân nhà ở trận ra quân

Tuy nhiên, ĐT Trung Quốc đã chơi tốt, tuân thủ đấu pháp và có được những bàn thắng quan trọng . Ban đầu chúng tôi không có được cảm xúc tốt nhưng sang hiệp 2, toàn đội đã có tinh thần tốt hơn. Và lẽ ra chúng tôi có thể chơi tốt hơn thế. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã có cuộc trò chuyện với cả đội. Các cầu thủ đã thực hiện đúng chiến thuật mà Ban huấn luyện đã đề ra. Đây là kết quả sau 8 tháng làm việc vừa qua của chúng tôi”.

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 21/11, ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Singapore. Trong khi đó, Trung Quốc đối đầu với Hàn Quốc.