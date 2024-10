Bảo Việt dành 22 tỷ đồng tri ân khách hàng nhân dịp 60 năm thành lập

Chương trình khuyến mãi tích hợp được triển khai tại 63 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, dành cho khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán với tổng giá trị quà tặng lên tới 22 tỷ đồng.



Bảo hiểm Bảo Việt - 60 năm vì sự bình yên và hạnh phúc của người Việt

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Bảo hiểm Bảo Việt tri ân khách hàng với chương trình khuyến mại "Mừng sinh nhật vàng, hàng ngàn quà tặng"; theo đó khách hàng sẽ nhận được hoàn tiền 10% phí bảo hiểm Bảo hiểm du lịch Flexi, Bảo hiểm nhà tư nhân khi thanh toán trên website (đến hết 31/12/2024); giảm trực tiếp 10% phí bảo hiểm sức khoẻ, con người, nhà tư nhân, vật chất xe và du lịch cùng rất nhiều ưu đãi, quà tặng trực tiếp trên toàn hệ thống từ ngày 01/11/2024. Theo dõi website baovietonline.com.vn để cập nhật các chương trình mới nhất.

Chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ" đã trao tặng gần 33.000 chiếc xe đạp, gần 14.000 chiếc balo, gần 1.000 bộ sách và hàng chục nghìn quà tặng thiết thực cho trẻ em nghèo hiếu học trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hơn 15.000 người dân nghèo và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh miễn phí.

Đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng và dịch vụ, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào được Chính phủ vinh danh là "Thương hiệu Quốc gia" với các chương trình bảo hiểm đa dạng, quyền lợi bảo hiểm toàn diện và ưu việt. Là thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên và lâu đời nhất tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt đã đón nhận giải thưởng quốc tế "60 năm Thành tựu Xuất sắc - Ngành Bảo hiểm Việt Nam" từ Global Banking & Finance Review vào tháng 8 vừa qua. Giải thưởng là minh chứng cho cam kết vững chắc của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc mang lại giá trị bền vững và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bảo hiểm đối với sức khỏe, tài sản của người dân. Qua 60 năm liên tục cải tiến và phát triển, thương hiệu đã xây dựng nền tảng uy tín và niềm tin vững chắc trong lòng nhiều thế hệ khách hàng.

Để tham gia chương trình ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ qua hotline 1900 558899, truy cập website https://baovietonline.com.vn hoặc đến các chi nhánh của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc.

Bảo Việt Nhân thọ - Thay lời muốn nói, gói trọn yêu thương

Luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ đã nỗ lực nghiên cứu và triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt, đáp ứng nhu cầu được bảo vệ và an tâm của các gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống. Hướng đến 60 năm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình tri ân "Thay lời muốn nói - Gói trọn yêu thương" với 5.000 bộ quà tặng Yêu thương. Chương trình diễn ra từ ngày 20/10/2024 đến hết ngày 25/11/2024 dành cho các khách hàng nữ của Bảo Việt Nhân thọ tham gia hợp đồng mới và đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.

Các sản phẩm của Bảo Việt Nhân thọ như An Khang Hạnh phúc, An Phát Cát Tường, An Khoa Trạng Nguyên đã và đang được đông đảo các gia đình Việt lựa chọn là giải pháp bảo vệ tài chính vững chắc. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, Bảo Việt Nhân thọ cũng không ngừng triển khai các chương trình cộng đồng ý nghĩa nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an. Nổi bật là chương trình "Quỹ xe đạp chở ước mơ" đã trao tặng gần 33.000 chiếc xe đạp, gần 14.000 chiếc balo, gần 1.000 bộ sách và hàng chục nghìn quà tặng thiết thực cho trẻ em nghèo hiếu học trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Hơn 15.000 người dân nghèo và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đã được khám bệnh miễn phí.

Với những đóng góp giá trị và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022; 8 năm dẫn đầu "Top 10 Công ty Bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam"; giải thưởng "Công ty Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2024" và "Công ty Bảo hiểm nhân thọ mang tới sự hài lòng và hạnh phúc cho khách hàng".

Chứng khoán Bảo Việt đồng hành cùng nhà đầu tư với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Nằm trong chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 25 năm (26/11/1999 - 26/11/2024) và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo Việt (15/01/1965 - 15/01/2025), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ra mắt bộ ba chương trình khuyến mãi hấp dẫn chính thức triển khai từ ngày 15/10 đến hết năm 2024. Theo đó, đối với khách hàng mới, BVSC triển khai combo 3 quà tặng hấp dẫn bao gồm tiền mặt (100.000 đồng vào tài khoản), ưu đãi phí giao dịch chỉ 0,15% và lãi suất margin chỉ 8%/năm trong 30 ngày đầu mỗi khoản vay trong thời gian khuyến mại.

Với khách hàng hiện hữu, BVSC cũng dành tặng chương trình Margin T+, miễn lãi 5 ngày vay đầu tiên cho nhà đầu tư có chiến lược ngắn hạn, xoay vòng vốn nhanh chóng. Bên cạnh đó, chương trình "Giới thiệu bạn - Thưởng không giới hạn" sẽ giúp gia tăng thu nhập thụ động cho nhà đầu tư khi giới thiệu bạn mới mở tài khoản tại Chứng khoán Bảo Việt, đăng ký online trên web trading B-Wise hoặc app BVSC Invest.

Bên cạnh đó, BVSC tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu công ty chứng khoán hàng đầu thị trường với giải thưởng "Best Brokerage House Vietnam 2024" do tạp chí World Economic Magazine bình chọn, và giải thưởng "Best Mobile App for Investor Engagement and Support" do tạp chí The Global Economics khởi xướng với ứng dụng di động mới ra mắt BVSC Invest - nâng tầm trải nghiệm cho nhà đầu tư.

Quản lỹ Quỹ Bảo Việt ưu đãi phí giao dịch mua đối với quỹ mở

Trong chương trình khuyến mãi "60 năm Giữ trọn niềm tin-Mừng sinh nhật Vàng, hàng ngàn quà tặng" của toàn hệ thống, Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) giảm 80% phí giao dịch mua cho toàn bộ khách hàng là nhà đầu tư quỹ mở của BVF và các đại lý phân phối của BVF, thời gian áp dụng từ 16/9/2024 đến hết 31/12/2024.

Tính từ đầu năm đến hết quý III/2024, các quỹ do BVF quản lý đều tăng trưởng dương và vượt mức tăng trưởng kỳ vọng cũng như so với bình quân tăng trưởng của toàn thị trường. Trong số đó, hai quỹ mở cổ phiếu nổi bật của BVF đã thể hiện sự vượt trội với mức tăng trưởng ấn tượng. Quỹ đầu tư cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) đạt mức tăng trưởng lên tới 23,7%, trong khi Quỹ đầu tư cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) ghi nhận mức tăng trưởng 18,5%. Những con số này không chỉ khẳng định năng lực quản lý của BVF mà còn thể hiện sự tin tưởng và lựa chọn đúng đắn của các nhà đầu tư.

Đặc biệt, năm 2024 còn đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập của Quỹ BVFED. Đây là một mốc quan trọng, không chỉ cho quỹ BVFED mà còn cho cả BVF. Trong suốt một thập kỷ qua, BVFED đã không ngừng phát triển và trở thành sản phẩm đem lại cho nhà đầu tư những cơ hội đầu tư hấp dẫn và bền vững. Điều này minh chứng cho cam kết của BVF trong việc mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng.

Ngân hàng Bảo Việt hỗ trợ khách hàng vay tiêu dùng, kinh doanh với lãi suất hấp dẫn

Tưng bừng kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo Việt, BAOVIET Bank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt chưa từng có. Theo đó, khách hàng cá nhân có nhu cầu vay mua bất động sản, ô tô, tiêu dùng, sản xuất kinh doanh có thể linh hoạt lựa chọn phương án vay vốn phù hợp với khả năng tài chính với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 3%/năm. Chương trình dành cho khách hàng vay có tài sản bảo đảm, được triển khai từ 15/10 đến hết 31/12/2024 với hạn mức tín dụng 900 tỷ đồng.

Một trong những ưu đãi lớn khác của BAOVIET Bank nhân dịp đặc biệt này là Combo quà tặng tới 1 triệu đồng cho khách hàng mới tải app BAOVIET Smart, nâng cấp gói thành công và thực hiện giao dịch đủ điều kiện theo thể lệ cùng nhiều quà tặng hấp dẫn cho người giới thiệu.

Quyết liệt tiết giảm chi phí, đầu tư mạnh vào chuyển đổi số giúp BAOVIET Bank có thể hỗ trợ khách hàng tối đa với mức lãi suất cho vay cạnh tranh nhất. Với nguồn lực sẵn có, BAOVIET Bank đã, đang và sẽ tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, BAOVIET Bank vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.

Tập đoàn Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với mạng lưới rộng khắp toàn quốc. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về Tập đoàn có thể xem tại www.baoviet.com.vn