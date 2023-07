Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Anh (SN 1986), Lưu Quốc Phong (SN 1990, cùng quê Hải Phòng) và Trần Văn Phúc (SN 1998, quê Hải Dương) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.



Theo điều tra, từ tháng 2/2023, 3 đối tượng được một người tên Quang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) cung cấp 300 trăm triệu đồng tiền vốn để vào tỉnh Bình Dương cho vay tiền lấy lãi.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Sau đó, 3 đối tượng vào địa bàn phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương in phát tờ rơi cho vay.

Nhóm người vay tiền là tiểu thương buôn bán nhỏ, công nhân tạm trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

Qua làm việc, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Bước đầu xác định lãi suất cho vay trung bình khoảng 432%/năm.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.