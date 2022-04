Thanh Hóa: Phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên vận chuyển ma túy từ Lào qua các đường tiểu ngạch vào Thanh Hóa để tiêu thụ.

Khoảng 23 giờ 40 phút ngày 13/4, các đối tượng đang vận chuyển ma túy qua địa bàn xã Hiền Chung (huyện Quan Hóa) thì bị lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Mường Lát và Công an huyện Quan Hóa phối hợp bắt quả tang.

Các nghi phạm và tang vật bị thu giữ. Ảnh: CATH

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vi Văn Thông (SN 2000, ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát); Đỗ Minh Tú (SN 1972, ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn); Lương Ngọc Thành (SN 2000) và Ngân Thị Nhao (SN 1967) đều ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ tại chỗ 1 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và nhiều tang vật khác liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã được thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.