Bắt cặp đôi “đá xế” chuyên nghiệp tại các cửa hàng tiện lợi

Ngày 13/4, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Viên Toàn Thái An (SN 1997, trú Quận 3) và Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, quê Bình Thuận) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, khoảng 3h sáng 30/3, anh Phạm Văn Tĩnh (SN 1987, quê Khánh Hòa) dựng xe Wave BKS 71B2-485.78 trước nhà số 143 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 rồi đi vào nhà nghỉ ngơi. Rạng sáng, anh Tĩnh ra kiểm tra thì tá hỏa khi chiếc xe đã “không cánh mà bay” nên lập tức đến công an trình báo.

Đối tượng Viên Toàn Thái An (trái) và Nguyễn Văn Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp



Nhận thông tin, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 phối hợp cùng công an phường Tân Định vào cuộc điều tra, truy xét.



Từ các manh mối thu thập được, công an phát hiện vào khoảng 3h30 sáng xảy ra vụ trộm, có một nam thanh niên đi xe ôm đến khu vực trên. Đối tượng này đã dùng đoản mang theo phá khóa, trộm xe máy của anh Tĩnh rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ cảnh sát hình sự nhanh chóng lên danh sách các đối tượng cộm cán trong khu vực để sàng lọc. Trong đó, đặc biệt chú ý đến đối tượng Viên Toàn Thái An. An là một kẻ nghiện ma túy, từng có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Qua hình ảnh nhận dạng và các tài liệu thu thập được, trinh sát nhận định ngoài vụ việc trên, An còn liên quan đến rất nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn quận 1 thời gian gần đây.

Hàng loạt vụ trộm được đưa ra ánh sáng

Ngay sau khi xác định được đối tượng, các trinh sát cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng An đưa về trụ sở làm việc. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Văn Hiền, đồng phạm của An cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, An khai do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đến khu vực chợ Tân Định để chờ thời cơ ra tay. Sau khi đảo quanh một vòng nhưng không phát hiện có tài sản sơ hở, An thuê xe ôm chở đến đường Trần Quang Khải. Khi đến trước số 143 Trần Quang Khải, An phát hiện chiếc xe máy dựng trước nhà không người trông coi nên yêu cầu tài xế dừng xe cho xuống.



Sau đó, An tiếp cận, dùng đoản mang theo phá khóa, lấy cắp chiếc xe máy rồi chạy thẳng về khách sạn Minh Luân 1 (phường An Khánh, TP.Thủ Đức) cất giấu. Chiếc xe này An chưa kịp đem đi tiêu thụ thì đã bị Công an quận 1 bắt giữ.

Các tang vật, phương tiện và công cụ gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài vụ án trên, An khai nhận từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2022 đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe máy tại các cửa hàng tiện ích.



Cụ thể, khoảng 0h30 phút đêm 24/3, An điều khiển xe máy Airblade BKS 59D2-826.48 đến trước cửa hàng tiện ích GS25 (số 20 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1). Tại đây, An phát hiện chiếc xe máy Airblade BKS 59V1-724.30 không có người trông coi nên chạy xe máy của mình đến gửi tại bãi xe gần Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau đo, An đi bộ lại cửa hàng tiện lợi và dùng đoản phá khóa trộm xe rồi đưa về khách sạn Minh Luân 1 cất giấu. An tiếp tục thuê xe ôm chở đến bãi xe lấy xe của mình về. Chiếc xe này An tháo biển số và bán được 3 triệu đồng rồi đem đi tiêu xài.

Về đối tượng Nguyễn Văn Hiền, An cho biết đây là người bạn quen biết từ trước. Ngày 25/3, Hiền đến khách sạn nơi An ở để chơi. Sau khi trò chuyện, biết Hiền cũng đang thất nghiệp không có tiền tiêu xài nên An rủ Hiền đi trộm cắp xe máy bán chia nhau tiền. Hai người thỏa thuận với nhau, khi phát hiện có xe máy sơ hở thì Hiền ngồi trên xe máy cảnh giới cho An xuống tiếp cận, trộm xe. Tài sản trộm được đem bán và ăn chia theo tỷ lệ 50/50.

Nói là làm, khoảng 23h45 cùng ngày, Hiền chạy xe máy của An đến trước cửa hàng Ministop số 41-43 Đinh Tiên Hoàng (phường Bến Nghé, quận 1) và phát hiện chiếc xe máy Honda Future BKS 70G1-790.85 không người trông coi. Lập tức, Hiền dừng xe phía đối diện cửa hàng để cảnh giới, An tiến vào do thám và chờ cơ hội ra tay. Do lúc này cửa hàng còn đông khách nên An giả bộ vào trong cửa hàng để mua chai nước và đợi cho khách ra về hết, không ai trông xe mới ra tay.

Vì trộm xe chuyên nghiệp, chỉ mất vài giây An đã bẻ khóa thành công và đưa phương tiện về khách sạn Minh Luân 1 cất giấu. Sau đó, An bán xe máy này được 6 triệu đồng, chia cho Hiền 3 triệu.

Rạng sáng 29/3, “ngựa quen đường cũ”, An đi bộ đến cửa hàng tiện ích GS25 trên đường Mạc Đĩnh Chi (phường Bến Nghé, quận 1) để săn mồi.

Phát hiện chiếc xe máy Honda Vision BKS 59U1-443.76 dựng phía trước cửa hàng, An tiếp tục dùng đoản bẻ khóa trộm xe đưa về “căn cứ” cất giấu như nhiều lần trước. Sau đó, An mang chiếc xe này đi bán được 3 triệu đồng.

Khám xét nơi cư ngụ của An và Hiền, Công an quận 1 còn thu giữ thêm trang phục, công cụ, phương tiện gây án và nhiều xe máy chưa rõ nguồn gốc.