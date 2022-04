TP.HCM: Băng nhóm chuyên giả gái, dàn cảnh trộm cắp tài sản người say sa lưới

Ngày 13/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm Giầu Bá Hưng (hay còn gọi là Tun, 28 tuổi, ngụ phường 2, quận 10), Nguyễn Anh Duy (hay còn gọi là Vy, 28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Cường (hay còn gọi là Kiều, 35 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Văn Linh (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.



Ngoài các đối tượng nêu trên, Công an quận 12 cho gia đình bảo lãnh Lý Trung Hiếu (hay còn gọi là My) và Lý Văn Tố (hay còn gọi là Trinh, cùng 26 tuổi, ngụ quận 12), chờ kết quả rà soát của công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Theo Công an quận 12, đây là băng nhóm chuyên cải trang thành phụ nữ rồi dàn cảnh, chiếm đoạt tài sản của những người đàn ông có biểu hiện say xỉn trên đường.

Giả gái, dàn cảnh cướp tài sản

Khuya ngày 13/3, anh N.T.T (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chạy xe máy trên đường Trường Chinh đến đường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) thì dừng lại. Lúc này, có một người phụ nữ tiếp cận, áp sát rồi hỏi anh T "có đi khách không". Vừa hỏi, người phụ nữ vừa dùng tay sờ soạng anh T rồi rút chìa khóa xe của anh T vứt ra xa. Sau đó, người phụ nữ này bỏ đi.

Anh T dựng xe, chạy tới nhặt chìa khóa rồi kiểm tra thì phát hiện chiếc iPhone 7 Plus đã bị lấy mất. Ngay sau đó, anh T lên trụ sở công an trình báo.

Các đối tượng bị bắt sau 1 tuần cướp tài sản của người say trên đường. Ảnh: Công an cung cấp

Tại khu vực này, vào tối ngày 14/3, một người đàn ông 49 tuổi cũng gặp thủ đoạn tương tự và bị lấy mất 15 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại di động.

Vào khuya ngày 13/3, một nam thanh niên 22 tuổi có biểu hiện say xỉn, dừng ở lề đường Trường Chinh (quận 12) thì bị hai đối tượng tiếp cận và lấy điện thoại iPhone. Sau đó, chúng rút chìa khóa xe nạn nhân vứt ra xa. Sau khi mất điện thoại, nạn nhân cũng bị các đối tượng truy cập vào ví Momo và rút đi số tiền 16 triệu đồng.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận 12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, truy bắt băng nhóm dàn cảnh này. Nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động để tập trung truy xét. Đồng thời, Công an quận 12 xác định, nhóm này không chỉ thực hiện các vụ trộm cắp tại địa bàn quận 12 mà còn thực hiện ở các địa bàn giáp ranh.

Băng nhóm sa lưới sau 1 tuần tung hoành

Khoảng 22h20 phút ngày 20/3, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu xe Exciter di chuyển trên đường Quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) chở theo một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra xác định người điều khiển xe là Giầu Bá Hưng, còn người ngồi sau là Nguyễn Anh Duy. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên người Hưng có ba chiếc điện thoại di động đã tháo sim.

Phương tiện và tang vật vụ án giả gái cướp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên rủ Duy giả làm phụ nữ để đi dọc các tuyến đường vào ban đêm rồi dàn cảnh trộm tài sản của những người say xỉn. Theo đó, khi phát hiện "con mồi", Hưng sẽ dừng xe cách nạn nhân vài mét để Duy tiếp cận. Duy đi tới ve vãn, chào mời "vui vẻ", lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở thì lấy tài sản như ví tiền, điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Công an xác định, chỉ trong vòng 30 phút tối 20/3, với cùng một thủ đoạn, Hưng và Duy đã thực hiện ba vụ trộm ở quận 12, quận Gò Vấp và quận 10.

Từ hai mắt xích quan trọng là Hưng và Duy, Công an quận 12 tiếp tục xác định thêm bốn thành viên cũng thuộc băng nhóm dàn cảnh móc túi này là Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Linh, Lý Trung Hiếu, Lý Văn Tố.



Cường và Linh là hai đối tượng đã thực hiện vụ trộm điện thoại và rút 16 triệu đồng trong tài khoản ví Momo của nạn nhân nêu trên. Các thành viên trong nhóm dàn cảnh đều không có việc làm ổn định nhưng sử dụng xe tay ga sang trọng, điện thoại đắt tiền.

Theo đại điện Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 12, băng nhóm này hoạt động trên nhiều địa bàn quận huyện ở TP.HCM và có sự phân chia vai trò, địa bàn hoạt động cụ thể. Tuy nhiên, băng nhóm vừa "tung hoành" dàn cảnh, trộm cắp được khoảng một tuần thì đã bị triệt phá.

Ngoài ra, Công an quận 12 nghi ngờ nhóm này còn gây ra nhiều vụ khác với thủ đoạn tương tự.

Công an quận 12 thông báo, ai là nạn nhân hãy đến Công an quận 12 trình báo, phục vụ điều tra.