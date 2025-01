Bắt cựu Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM Nguyễn Đăng Nam

Cựu Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM Nguyễn Đăng Nam khi còn đương chức. Ảnh: M.H

Ngày 24/1, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận Công an TP.HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ông Nguyễn Đăng Nam (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, nguyên Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP.HCM) vì liên quan nhiều sai phạm khi còn công tác.

Trước đó, tháng 10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với ông Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đăng Nam (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - PC02), bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.