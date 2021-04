Bắt đối tượng chuyển giới thành phụ nữ để trốn truy nã

Ngày 6/4, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hải Phòng vừa tiếp nhận hồ sơ, ra lệnh truy nã và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Lĩnh (SN 1971, trú thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy từ 14 năm trước.

Bùi Văn Lĩnh (trái) chuyển giới và đổi tên thành Bùi Phương Linh

Theo cơ quan công an, năm 2007, Bùi Văn Lĩnh tham gia vào đường dây ma túy do Phạm Thị Dung (hộ khẩu ở Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cầm đầu. Biết đồng bọn bị bắt và bản thân bị công an phát lệnh truy nã, Lĩnh đã nhanh chân bỏ trốn.

Đến năm 2012, Lĩnh được vợ bảo lãnh, viết đơn xin đầu thú và xin đi chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần TW 1. Sau đó, năm 2014, Bùi Văn Lĩnh rời bệnh viện, bỏ trốn biệt tăm.

Qua xác minh, phòng PC04 đã xác định Bùi Văn Lĩnh vẫn còn sống, nhưng đã chuyển giới thành phụ nữ, với tên mới là Bùi Phương Linh (SN 1981) để che giấu cơ quan công an.

Ngày 31/3, phòng PC04 phát hiện Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) xuất hiện tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, áp sát và bắt giữ Bùi Văn Lĩnh, đưa về Trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng để điều tra, làm rõ.