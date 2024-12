TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Can ngăn cãi nhau bị chém vào cổ; dùng dao sát hại thầy giáo

Can ngăn cãi nhau bị chém vào cổ

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng Đào Duy Minh (SN 1997, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi gây thương tích cho người khác.

Anh Đ.Đ.P đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn: congan.binhthuan.gov.vn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h40 ngày 30/11, anh Đ.Đ.P (SN 1992, trú tại khu phố 14, phường Mũi Né, TP.Phan Thiết) khi đang ngồi nói chuyện với bạn trước nhà thì bất ngờ bị đối tượng Đào Duy Minh điều khiển xe mô tô đến và dùng đao tự chế tấn công. Minh chém một nhát vào cổ anh P rồi nhanh chóng bỏ đi. Ngay sau đó, anh P được đưa đi cấp cứu kịp thời.



Theo lời kể của anh P, khoảng 15 phút trước đó, anh đã can ngăn một vụ cãi vã giữa Minh và một người khác. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà và hàng xóm đã cố gắng giữ Minh lại nhưng không thành. Hiện đối tượng này đã rời khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Dùng dao sát hại thầy giáo ở Hòa Bình

Sáng 4/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Thanh Tùng (SN 1982, trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3/12, tại trước cửa số nhà B11, tổ 5 phường Thịnh Lang, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vì Đặng Thanh Tùng cho rằng nhà mình bị ngấm nước mưa do nước mưa hắt từ nhà anh Vương Thanh T. (thầy giáo công tác tại Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - PV) sang; Tùng đã sử dụng 1 chiếc gậy bằng gỗ, 1 dao tự chế (bằng lưỡi kéo) đánh, đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, nách (sát hại) anh T.

Mặc dù người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa anh T. đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Đối tượng Đặng Thanh Tùng tại cơ quan cơ quan công an. Ảnh: Hot News Hoa Binh.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Hòa Bình lập tức đến hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế đối tượng, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Thanh Tùng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, Đặng Thanh Tùng là đối tượng nghiện ma túy, hiện đang uống Methadone. Kết quả test nhanh, Đặng Thanh Tùng âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong máu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thông tin mới vụ nữ sinh 15 tuổi tử vong bên vệ đường ở Hà Tĩnh

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 24h ngày 2/12 lực lượng chức năng được tin báo về việc tại đường Trần Phú thuộc xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh phát hiện có một đôi nam nữ bị thương tích nặng. Sau đó, hai người bị thương được người dân gọi xe đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, nữ nạn nhân do thương tích nặng nên đã tử vong.

Các đối tượng bị tạm giữ liên quan đến vụ việc. Ảnh: PV

Nạn nhân tử vong là Nguyễn Thị T.T. (SN 2009, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), người bị thương là Nguyễn Viết B. (SN 2007, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà).

Công an xác định, khoảng 22 giờ ngày 2/12, nhóm đối tượng trú ở Thạch Hà gồm Nguyễn Văn Th. (SN 2007), Đậu Mạnh D. (SN 2007), Nguyễn Kim Đạt (SN 2005), Nguyễn Tiến Đông Đ. (SN 2007), Lưu Văn Bảo (SN 2005), Nguyễn Bá S. (SN 2007), Nguyễn Quốc V. (SN 2007) chạy 3 xe máy đi vào TP.Hà Tĩnh chơi.

Khi đi đến đoạn đường Quốc lộ 1A, đoạn qua Bệnh viện TTH thì gặp Ngô Huy T. (2009, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị T. T. và Nguyễn Viết B.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh: PV

Khi di chuyển, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, nhóm đối tượng trú Thạch Hà đuổi theo xe máy của T. vào hướng TP.Hà Tĩnh, tuy nhiên khi vào đến phố đi bộ Nguyễn Du thì mất dấu. Sau đó, Nguyễn Quốc V. đi về nhà.

Các đối tượng còn lại của nhóm đối tượng trú Thạch Hà đi về nhà Nguyễn Bá S. lấy 2 thanh kiếm, tháo BKS xe máy và dùng khẩu trang che BKS rồi tiếp tục đi vào TP.Hà Tĩnh để tìm đánh nhóm Ngô Huy T. Khi đi các đối tượng nhặt vỏ chai bia bên đường cầm theo làm hung khí. Lúc này, nhóm Ngô Huy T. cũng nhặt vỏ chai bia làm hung khí.

Khi đến đến gần cây xăng Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh, nhóm đối tượng trú Thạch Hà phát hiện xe máy của Ngô Huy T. chạy phía trước thì điều khiển xe ép lên, đuổi theo, hai bên dùng vỏ chai bia ném vào nhau.

Vị trí các nạn nhân rớt lại bên đường. Ảnh: PV

Khi T. điều khiển xe đến đường Trần Phú vít ga để bỏ chạy thì Nguyễn Thị T.T. và Nguyễn Viết B. ngồi sau bị ngã, rơi tự do xuống nền đường. Khi thấy T. và B. ngã, nhóm đối tượng trú Thạch Hà còn quay lại đòi đánh tiếp, nhưng lúc đó có một số người dân nghe tiếng động chạy ra nên bỏ chạy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 4 chiếc xe máy, 2 cây kiếm và 4 chiếc điện thoại và một số tang vật, phương tiện có liên quan.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Vận chuyển 52 gói ma túy tổng hợp dạng đá và Ketamin có trọng lượng 52kg

Ngày 4/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án HT 624, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung và tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Vào 4 giờ ngày 1/12, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04), Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1969, quê quán xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) dùng xe máy biển kiểm soát 38C1 - 265.17 vận chuyển hai bì xác rắn, bên trong cất giấu 52 gói ma túy tổng hợp dạng đá và Ketamin có trọng lượng 52kg, cùng nhiều tang vật liên quan.



Mở rộng điều tra vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng ban chuyên án bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1977, thường trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Nguyễn Văn Trung khai nhận đó là số ma túy Trung vận chuyển thuê cho Nguyễn Tuấn Anh với tiền công là 200 triệu đồng.

Hiện, các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Truy tố 4 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy tông chết thiếu tá CSGT và hai người dân ở Long An

Ngày 4/12, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Long An để xét xử đối với 4 bị can liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Xe do các đối tượng điều khiển vận chuyển ma túy, tông chết thiếu tá CSGT và hai người dân ở Long An. Ảnh: Thiên Long

Trong vụ án, 4 bị can bị truy tố, gồm: Phạm Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", Lê Thành Nghĩa (35 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Phan Thị Mỹ Quyên (34 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Liên quan vụ án, cuối tháng 3/2024, bị cáo Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tài xế xe bán tải đụng chết 3 người nhận bản án tử hình. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng, 16h ngày 21/4/2023, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An chốt chặn trên đường tỉnh 824, đoạn qua địa bàn ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, phát hiện lực lượng chức năng, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga điều khiển xe bỏ chạy, tông thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và người dân đi đường. Sau đó, chiếc xe mất lái, đâm vào cột điện ven đường khiến xe lật ngang.

Quá trình khám xét xe ôtô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01, lực lượng chức năng thu giữ 5 gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng gần 5kg và 4 bánh heroin có khối lượng gần 1,4kg. Số ma túy này, Lê Thành Nghĩa khai nhận vận chuyển thuê cho Phạm Trung Hiếu từ huyện Đức Hòa đi giao tại TP.HCM với tiền công 10 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Trung Hiếu tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 14 bánh heroin có khối lượng gần 5kg; 1 gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng gần 1kg cùng nhiều gói ma túy nhỏ khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà Hiếu 1 khẩu súng kim loại có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng; 1 khẩu súng Rulo bằng kim loại; 2 súng tự chế cùng nhiều viên đạn các loại.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Phạm Trung Hiếu quen biết với Mai Thanh Tùng (thường gọi là Hai Tùng, 46 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, hiện sinh sống tại Campuchia). Đầu năm 2023, Tùng thuê Hiếu đi nhận ma túy về nhà cất giấu để giao cho khách mua của Tùng. Tiền công Tùng trả cho Hiếu 5 triệu đồng/1kg ma túy hoặc 5 triệu đồng/2 bánh heroin.

Từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Hiếu đã 3 lần nhận ma túy từ người của Tùng với tổng cộng 54 bánh heroin, 32kg ma túy loại Methamphetamine để đi giao cho khách mua của Tùng.

Trong đó, Hiếu giao cho khách mua của Tùng 39 bánh heroin, 18kg ma túy Methamphetamine và bán lại cho Phan Thị Mỹ Quyên 15 bánh heroin, 14kg ma túy Methamphetamine với giá 145 triệu đồng/1 bánh heroin và từ 200 – 250 triệu đồng/1kg ma túy Methamphetamine. Còn Quyên trong quá trình mua bán ma túy thuê Nguyễn Lê Nhật Triều đi nhận ma túy từ Nghĩa mang về giao lại cho Quyên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định, Lê Thành Nghĩa 2 lần tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy; Phan Thị Mỹ Quyên 1 lần tổ chức cho đối tượng khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án, cuối tháng 3/2024, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Giết người. Thanh là người cầm lái chiếc xe bán tải chở ma túy tông thẳng vào lực lượng chức năng khiến 1 thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong.