Bắt đối tượng dùng dao đâm trung úy Công an ở Thái Bình tử vong Bắt đối tượng dùng dao đâm trung úy Công an ở Thái Bình tử vong

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được đối tượng dùng dao đâm trung úy Công an thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ).