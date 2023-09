Trung úy Công an ở Thái Bình hy sinh khi bị đối tượng đâm nhiều nhát

Trưa 23/9, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, một trung úy Công an thị trấn An Bài đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đó, trung úy Đỗ Văn T (SN 1998, trú thôn An Phú 2, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, cán bộ Công an thị trấn An Bài) vào tối qua (22/9) bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến vị cán bộ hy sinh.

Cụ thể, khoảng gần 22 giờ đêm ngày 22/9, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về một đối tượng nghi trộm cắp, xuất hiện ở địa bàn thị trấn An Bài, trung úy T đã báo cáo lãnh đạo, đồng thời đến hiện trường để xác minh, kiểm tra.

Trung úy Đỗ Văn T bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh sau đó hy sinh. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Khi đến hiện trường, trung úy T bất ngờ bị đối tượng đâm khoảng 9 nhát dao vào người. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn. Về phần trung úy T, nam cán bộ Công an thị trấn An Bài sau đó đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, trung úy T đã hy sinh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Ở một diễn biến khác, theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Hải, tang lễ của trung úy Đỗ Văn T đang được diễn ra. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quỳnh Hải cũng như các đơn vị liên quan đã đến động viên, chia sẻ với gia đình trung úy T.

Sáng nay, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã tới thăm hỏi, chia sẻ với gia đình trung úy Đỗ Văn T.