Bắt đối tượng trốn truy nã 25 năm

Chiều 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giam bị can Dương Văn Trung (58 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đề điều tra, làm rõ về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Dương Văn Trung (58 tuổi, ngụ ấp Phú Hiệp, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) trốn truy nã 25 năm, bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ. Ảnh: CATG

Theo cáo buộc của cảnh sát, Trung liên quan đến 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, trốn quyết định truy nã 25 năm. Trong đó, có 1 vụ xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Sau khi bị phát hiện mua bán ma túy, Trung bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 2/3/1998, Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định truy nã Dương Văn Trung.

Qua rà soát, trinh sát phòng, chống ma túy Tiền Giang phát hiện Trung đang có mặt tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Ngày 26/2, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Trung, di lý về tỉnh Tiền Giang, đồng thời Cơ quan CSĐT quyết định phục hồi điều tra đối tượng Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.