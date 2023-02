Một ngày bắt 2 đối tượng trốn truy nã ẩn trong nhà người tình và khi đi uống trà sữa

Bị bắt giữ khi đi uống trà sữa

Trước đó, tối 10/2, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) đã bắt được bị can có lệnh truy nã từ 2 năm trước là Tạ Hoàng Lâm khi đối tượng đang ở quán trà sữa.

Bị can Tạ Hoàng Lâm sau khi bị bắt ở thị xã La Gi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an thị xã La Gi, bị can Tạ Hoàng Lâm (SN 1994, ngụ La Gi, Bình Thuận) thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2021 và bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án.

Đến tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi ra quyết định khởi tố bị can Tạ Hoàng Lâm và ra quyết định truy nã bị can này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 10/2, Công an thị xã La Gi phát hiện Tạ Hoàng Lâm đang có mặt tại một quán trà sữa trên đường Nguyễn Trường Tộ thuộc phường Tân An, thị xã La Gi nên triển khai lệnh bắt. Do quá bất ngờ, nên đối tượng trốn lệnh truy nã đã tra tay vào còng số 8.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tạ Hoàng Lâm khai nhận, sau khi trộm cắp tài sản đã trốn qua nhiều địa phương rồi lên tỉnh Lâm Đồng cùng bạn mở quán cà phê. Sau Tết Quý Mão – 2023, Lâm về thăm nhà thì bị công an bắt giữ.

Trốn lệnh truy nã trong nhà người tình

Trước đó, sáng 10/2, Công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Thuận bắt đối tượng có lệnh truy nã là K' Văn Thắng, thường trú ở thôn 3, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

Công an đã di lý K'Văn Thắng về Công an huyện Hàm Thuận Bắc để phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định những ngày gần đây, Thắng xuất hiện ở xã Đông Giang nên lên phương án bắt giữ.

Sáng 10/2, các trinh sát đã ập vào bắt K'Văn Thắng đang ở trong nhà của người tình ở xã Đông Giang. Ngay sau đó, công an đã di lý K'Văn Thắng về Công an huyện Hàm Thuận Bắc để phục vụ điều tra.

Theo quyết định truy nã và hồ sơ vụ án, Thắng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, liên quan đến vụ chém người xảy ra vào ngày 20/9/2022 tại thôn 2, xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc.

Thời điểm này, ông Nguyễn Minh Thành đang ngồi nhậu với bà Bờ Đam Thị Điệp thì K' Văn Thắng (chồng hờ của bà Điệp) gọi cho bà Điệp.

Trong lúc K' Văn Thắng gọi nói chuyện với bà Điệp thì ông Thành có xen vào nói chuyện. Lời qua tiếng lại qua điện thoại, khoảng 20 phút sau, K' Văn Thắng cầm kiếm tự chế chạy đến chỗ nhậu và chém trúng tay của ông Thành.

Bị chém, ông Thành bỏ chạy, sau đó vấp té thì Thắng rượt theo và tiếp tục chém ông Thành 1 nhát vào chân. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả giám định thương tích của ông Nguyễn Minh Thành là 36%.

Cuối tháng 12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết định truy nã đối với K' Văn Thắng.