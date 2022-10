Bắt đối tượng xâm hại trẻ em sau 4 năm bỏ trốn

Ngày 3/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên vừa bắt được bị can Phạm Tú Uyên (SN 1995, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), đối tượng có lệnh truy nã về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên bắt được bị can Phạm Tú Uyên tại cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng

Theo công an tỉnh Vĩnh Phúc, trước đó, thông qua mạng xã hội Mocha, Phạm Tú Uyên làm quen với L.T.T.H, sinh năm 2003, ở xã Hợp Châu (Tam Đảo).

Tối ngày 15/9/2018, Uyên chở H. đến địa bàn TP.Vĩnh Yên dạo chơi rồi sau đó quan hệ tình dục với H. Sau đó, sự việc bị gia đình chị H. phát hiện và đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tú Uyên về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 1, điều 145 BLHS.

Tuy nhiên trong quá trình Cơ quan Công an điều tra vụ việc, Phạm Tú Uyên đã trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên ra quyết định truy nã đối với Phạm Tú Uyên.

Sau một thời gian truy tìm đối tượng, ngày 30/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Yên đã bắt được bị can Phạm Tú Uyên tại cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.