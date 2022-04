Bất động sản Wellness thu hút nhà đầu tư

Cơn sốt bất động sản chăm sóc sức khỏe

Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi nhận thức cũng như hành vi của con người đối với cuộc sống. Có lẽ, chưa bao giờ mà ý thức của con người đối với sức khỏe - cả thể chất và tinh thần – lại được đặc biệt quan tâm như hiện nay. Hẳn nhiên, các sản phẩm và dịch vụ có liên quan đến sức kkhỏe đều được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, giúp tạo nên nền kinh tế wellness trị giá 4.4 nghìn tỷ USD, bất chấp đại dịch. Trong nền kinh tế này, bất động sản chăm sóc sức khỏe duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức 22.1% mỗi năm, mở rộng từ 148 tỷ đô la lên 275 tỷ đô la từ năm 2017-2020.

Biển Phan Thiết xanh trong, cát trắng, nắng vàng, quanh năm ôn hòa luôn có sức hút mạnh mẽ với du khách.

Trong vài năm gần đây, khái niệm bất động sản chăm sóc sức khỏe đang trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là với sự lên ngôi của xu hướng second home và làm việc tại nhà. Theo nghiên cứu Wellness Real Estate: Looking Beyond COVID-19 của Viện Sức khỏe Toàn cầu (Global Wellness Institute – GWI), số lượng các dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe đã tăng gấp ba lần, từ 740 trên toàn thế giới vào năm 2017 lên hơn 2.300 hiện nay.

NovaWorld Phan Thiet – Điểm đến tương lai của du lịch chăm sóc sức khỏe

Một khảo sát của JLL thực hiện vào quý II/2021 cũng chỉ ra 65% nhà đầu tư bất động sản tại Việt Nam quan tâm đến các công trình xanh, hướng đến chăm sóc sức khỏe.

Với số lượng người giàu được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong vòng 5 năm tới, ngang ngửa với Hong Kong và Đài Loan theo Báo cáo Thịnh vượng 2021 của Knight Frank, kéo theo nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2, thứ 3 cũng như không gian nghỉ dưỡng an toàn cho gia đình ở cự ly khoảng 2 giờ lái ô tô hay kết nối sân bay, thị trường bất động sản tại Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển nhu cầu sở hữu second home ở các đô thị du lịch nghỉ dưỡng kề sông, giáp biển.

Tầng lớp cư dân thành đạt có nhu cầu chi tiêu cao đặc biệt chú trọng đến yếu tố kết hợp chăm sóc sức khoẻ, thẩm mỹ, giải trí và trải nghiệm ẩm thực trong các kỳ nghỉ dưỡng.

Họ cũng chính là những nhà đầu tư tinh nhạy, thế nên, những đô thị du lịch sức khỏe ven biển như NovaWorld Phan Thiet không chỉ là chốn dừng chân để tái tạo năng lượng, mà còn là căn nhà thứ hai phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản. Nhu cầu này được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại như sân bay, đường cao tốc, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố và khu nghỉ dưỡng ven biển.

Nhà đầu tư tinh nhạy đang dành sự quan tâm đặc biệt đến dự án NovaWorld Phan Thiet

Là thương hiệu tiên phong đón đầu xu hướng, Novaland đã kiến tạo nên những không gian sống đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống-làm việc-giải trí của cộng đồng người mua nhà thành đạt quan tâm đến sức khỏe và các giá trị gia đình. NovaWorld Phan Thiet đang được phát triển trên tổng diện tích 1.000 ha theo mô hình phức hợp du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe hoàn chỉnh hệ tiện ích lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe xứng tầm.

Dịch vụ cấp cứu y tế bằng trực thăng là một tiện ích nổi trội và khó tìm thấy ở các dự án nghỉ dưỡng tại Việt Nam trong thời điểm này.

Với nguồn vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD, NovaWorld Phan Thiet sở hữu hệ tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế – từ công viên biển Miami Bikini Beach 16ha, tổ hợp công viên giải trí NovaDreams Adventure World 25 ha, cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố, trung tâm biểu diễn Arena 10.000 chỗ ngồi, Sport Complex quy mô cho những giải đấu quốc tế, hơn 20 khách sạn và resort thương hiệu danh tiếng, trung tâm mua sắm, các tuyến phố thương mại mặt biển sầm uất, cho đến hệ thống bệnh viện, trung tâm hồi sức cấp cứu, hệ thống phòng khám và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng chuẩn quốc tế... NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng trở thành Siêu thành phố biển - du lịch - sức khỏe hàng đầu châu Á, góp phần đưa Phan Thiết lên bản đồ du lịch M.I.C.E và du lịch chăm sóc sức khỏe Wellness thế giới.

Mới đây, Novaland và hãng hàng không chuyên nghiệp Vietstar Airlines công bố hợp tác với các bệnh viện đầu ngành triển khai dịch vụ Cấp cứu y tế đường không (Evacuation Air services) bằng trực thăng và máy bay phản lực để hoàn thiện chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang đến sự yên tâm tối đa cho cư dân, du khách du lịch, nghỉ dưỡng tại chuỗi dự án NovaWorld, trong đó NovaWorld Phan Thiet là dự án đầu tiên hưởng lợi.

Novaland, Vietstar Airlines kí biên bản ghi nhớ với các bệnh viện đầu ngành về dịch vụ vận chuyển cấp cứu y tế bằng trực thăng và phản lực

Cùng với tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm như cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, sân bay Phan Thiết hoàn thiện giai đoạn 1 năm 2022, NovaWorld Phan Thiet đang đẩy nhanh tiến độ đưa nhiều công trình tiện ích trọng điểm vào vận hành trong năm 2022 như khách sạn 4 sao quốc tế Movenpick, công viên giải trí Circus Land, NovaDreams Adventure World… để phục vụ nhu cầu lưu trú, vui chơi giải trí cho khách hàng.