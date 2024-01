Nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM) - đối tượng giết người cướp của ở Hóc Môn (TP.HCM) bị bắt tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: CACC

Khoảng 11h ngày 9/1, hàng trăm cán bộ cảnh sát hình sự, cơ động TP.HCM, Long An đã bắt được đối tượng giết người phụ nữ ở địa bàn huyện Hóc Môn TP.HCM tại khu rừng rộng hơn 3ha ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức (Long An).

Đối tượng được xác định tên Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997), thường trú ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6/1, một thanh niên độ 35 tuổi, nước da ngăm đen, đi bộ một mình trên tuyến giao thông, sau đó ghé vào quán cà phê tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM uống nước. Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng sử dụng hung khí sát hại chị Ngô Thị H.Ph. (32 tuổi, nhân viên quán), sau đó lấy một số tài sản cùng xe máy hiệu SH Mode màu sơn đỏ biển số 59 S2-980.98 trốn chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Công an Long An, nghi phạm điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau đó đi theo đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức.

Công an đã tiến hành truy đuổi đối tượng. Khi đến gần cầu Cả Nổ, trên đường tỉnh 830 đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.