Ngày 13/2, Trần Phi Vũ bị blogger lan truyền loạt ảnh giường chiếu với hot girl Diệc Lâm. Bê bối tình ái khiến hình tượng của Trần Phi Vũ trong lòng người hâm mộ "sứt mẻ".

Mới đây, theo Sina, nhiếp ảnh gia họ Dương, đã bị bắt giữ 5 ngày vì tung ảnh nhạy cảm của Trần Phi Vũ và hot girl Hồ Diệc Lâm. Người đàn ông 31 tuổi bị giam từ ngày 14/3 đến 19/3 với tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Bên cạnh đó, Dương Dương còn bị xử phạt hành chính. Sự việc của Dương Dương cũng được coi là lời cảnh tỉnh cho những ai thích lấy việc riêng của nghệ sĩ ra để trục lợi.

Vụ tai tiếng đời tư khiến Trần Phi Vũ đã đánh mất 210.000 lượt theo dõi chỉ trong một ngày. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lâu năm, có tiếng nói trong cộng đồng fan quay lưng với nam diễn viên.

Bắt giam người tung ảnh "nóng" của Trần Phi Vũ

Nam diễn viên Trần Phi Vũ. (Ảnh: IT).

Trần Phi Vũ là diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Trung Quốc. Nam diễn viên sinh năm 2000 sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Bố của anh là đạo diễn có tiếng Trần Khải Ca còn mẹ anh là nữ diễn viên cổ trang đình đám Trần Hồng.

Anh bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2015 và trở nên nổi tiếng với vai diễn chính trong bộ phim truyền hình "Guardian" vào năm 2018.



Trần Phi Vũ sinh ra và lớn lên tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đã đóng nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như "The Founding of an Army" (2017), "The Brightest Star in the Sky" (2019) và "Ever Night 2" (2020).

Trần Phi Vũ bước chân vào showbiz khá thuận lợi. Năm 2021, anh quyết định từ bỏ quốc tịch Mỹ, lấy quốc tịch Trung Quốc để thuận lợi cho con đường nghệ thuật của mình.

Ngoài diễn xuất, Trần Phi Vũ còn là một người mẫu chuyên nghiệp và đã xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang. Anh cũng là một ca sĩ và đã phát hành một số đĩa đơn và album nhạc, bao gồm "The Edge of Love" (2020). Năm 2022, danh tiếng Trần Phi Vũ lên cao, vào top sao trẻ tiềm năng của màn ảnh Hoa ngữ nhờ thành công với vai diễn Lý Tuân trong tác phẩm Chiếu sáng anh, sưởi ấm em.

Với tài năng và ngoại hình nổi bật, Trần Phi Vũ đã trở thành một trong những gương mặt trẻ triển vọng của làng giải trí Trung Quốc.