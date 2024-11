Vật bất ly thân của Siu Black từ khi ở đỉnh cao đến lúc "sa cơ lỡ vận"

Vật bất ly thân của Siu Black mấy chục năm đi hát là đôi giày cao 20cm

Tham gia "Khách sạn 5 sao" cùng cháu trai là Blada, Siu Black đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về cuộc đời mình. Giọng ca "Họa mi núi rừng" cho biết, mẹ qua đời khi chị còn rất bé, chị được gia đình gửi từ Kon Tum về Ban Ma Thuột sống với bác ruột. Thời còn nghèo, sống cùng bác, Siu Black vẫn tự đi nhặt cà phê chồn về rang, giã, lọc qua khăn để uống mỗi sáng. Thói quen ghiền cà phê mấy chục năm của chị cũng bắt đầu từ đó.

Siu Black thời trẻ. Ảnh: FBNV

"Thời đó bác nói, uống cà phê cho tỉnh táo", Siu Black kể.

Dẫu phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn và khó khăn giữa đại ngàn Tây Nguyên nhưng năm lên 10 – 12 tuổi, Siu Black đã được học đàn. Siu Black hái rau bán lấy tiền dành dụm mua sách học đàn rồi lại hái rau bán tiếp để mua đàn.

Từ nhỏ, Siu Black đã thích hát, thích các nốt nhạc. Do không có tiền mua đàn nên Siu Black dùng tiền tiết kiệm mua một cuốn sách dạy đánh đàn, tự học thuộc nốt nhạc, khi nào muốn thực hành chạy đi khắp xóm nhờ nhà ai có đàn guitar tập ké. Không có ai trong gia đình theo nghệ thuật nên khi nữ nghệ sĩ theo học trung cấp âm nhạc ở Kon Tum đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ gia đình. Rồi cơ duyên đưa chị đến với nhạc sĩ Nguyễn Cường và sau đó trở thành người thể hiện thành công nhất các ca khúc về Tây Nguyên do nhạc sĩ sáng tác và được ưu ái gọi với biệt danh "Họa mi núi rừng".

"Năm đó, tôi đang học lớp 12, Đoàn Văn công Đắk Lắk tuyển ca sĩ, tôi có đến ứng tuyển. Nhưng lúc đó, chắc do vừa mập, vừa xấu hay sao đó mà họ không nhận. Lúc đó, tôi tự an ủi mình là thôi thì không hát chỗ này sẽ hát chỗ khác. Nhưng sau khi nghe tôi hát, chú Quốc Cường là Trưởng Đoàn Văn công Đắk Lắk nói với anh Nguyễn Cường: "Có con bé này, tôi nghe nó hát thấy đã lắm!". Anh Nguyễn Cường nghe thế liền bảo cho tôi lên hát.

Lúc đó, tôi chỉ chuẩn bị đúng một bài "What are you", tự đánh đàn và hát. Hồi đó, tôi thích violin và guitar. Nghe tôi hát xong, anh Nguyễn Cường bảo: "20 năm nữa cũng không tìm được đứa nào hát như con nhỏ này hết. Tôi là người chỉ có giọng hát và sự máu lửa, còn người dạy tôi biết nhấn nhá, biết làm sao cho bài hát thực sự cuốn hút là anh Nguyễn Cường. Sau khi hát một vài bài của anh Nguyễn Cường rồi tôi nhận thấy trong một bài hát có quá nhiều sự mới mẻ, càng hát càng thấy mình thay đổi rất nhiều", Siu Black nhớ lại.

Siu Black hiện tại. Ảnh: FBNV

Với MC Nguyên Khang, giọng hát đầy đam mê, nội lực đã tạo nên một họa mi núi rừng. Những chính giọng cười đầy hào sảng cũng đã tạo nên một Siu Black "có một không hai" trên các sân khấu. Từ một cô gái dân tộc rụt rè sinh hoạt trong đoàn văn công Đắk Lắk, chị mạnh dạn xuống TP.HCM lập nghiệp.

"Lúc đó, tôi đã có chồng và hai đứa con trai. Cuộc sống trong Đoàn hơi vất vả. Tôi nhớ, có một lần đến xem chương trình ca nhạc Nhã Phương – Bảo Yến diễn ở Ban Ma Thuột, tôi thích hai chị này quá nhưng không dám đến nói chuyện. Có một anh đánh đàn trong ban nhạc có quen chị Nhã Phương đã mời tôi lên giới thiệu tôi với chị Nhã Phương. Sau khi nghe tôi hát, chị Nhã Phương khuyên tôi nên lên TP.HCM", Siu Black kể.

Siu Black được tặng giày trong chương trình "Khách sạn 5 sao". Ảnh: VTV

Cũng trong chương trình, Blada - cháu trai Siu Black hiếm hoi xuất hiện cùng dì trong một chương trình truyền hình. Trong suốt 7 năm học Nhạc viện TP.HCM và sống cùng dì, Blada làm xe ôm chở Siu Black đi biểu diễn ở hầu hết các sân khấu lớn nhỏ. Anh cũng là trợ lý âm thanh phát nhạc, chọn bài theo bài hát của dì trình diễn khoảng thời gian 17 năm trước. Có người dì nổi tiếng nhưng Blada nói Siu Black là người rất trực tính nên nếu anh muốn hát cùng dì thì tự đu giọng, nốt theo Siu Black chứ không có chuyện dì nhường đất diễn cho cháu.

Trong chương trình, Blada bày tỏ mong mỏi Siu Black quay trở lại với sân khấu, đi hát nhiều hơn thay vì ở ẩn như hiện nay.

Siu Black cùng ê-kíp thực hiện "Khách sạn 5 sao". Ảnh: FBNV

Ca sĩ Phương Thanh - người em đã ở bên Siu Black những giai đoạn khó khăn nhất thông qua một đoạn băng gửi tới chương trình cũng đã gửi lời động viên và khích lệ đàn chị. Giọng ca "Trống vắng" mong chờ Siu Black trở lại nhiệt hơn, bùng nổ hơn và vẫn "máu lửa" trên sân khấu.

Trong phần món quà bất ngờ cuối chương trình, MC gửi tặng Siu Black một đôi giày cao gót đen thay cho một mong muốn được nhìn thấy chị trở lại rực rỡ trên các sân khấu âm nhạc. Nếu chiếc mũ rộng vành là vật bất ly thân của nhạc sĩ Nguyễn Cường thì đôi giày cao 20cm chính là vật bất ly thân của Siu Black trên sân khấu. Đáp lại tình cảm của mọi người, Siu Black và cháu trai đã song ca "Lửa thiêng Việt Nam" khuấy động sân khấu chương trình.