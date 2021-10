Bắt giữ đối tượng sát hại vợ ở Bắc Giang sau 24 giờ truy tìm

Ngày 19/10, thông tin từ cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Yên (SN 1959) là đối tượng tình nghi giết người xảy ra tối ngày 17/10 tại xóm Trước, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.

Đối tượng Yên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CABG

Trước đó, đối tượng Nguyễn Quốc Yên và bà Ngô Thị H (SN 1956) cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra mâu thuẫn.

Vào khoảng 20 giờ ngày 17/10, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu của bà H, nghĩ là hai vợ chồng đang cãi nhau, xô sát như những lần trước nên đã gọi con trai đến.



Khi người con đến nhà thì gặp đối tượng Yên đi ra, sau đó người con vào kiểm tra phát hiện thấy bà H đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc đối tượng Yên sử dụng xe máy bỏ trốn khỏi địa phương.



Được biết, đối tượng Yên và bà H có 3 người con chung gồm 1 con gái, 2 con trai. Cả ba đều đã có gia đình.

"Công an huyện Hiệp Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm, phát hiện và đã bắt giữ đối tượng Yên khi y đang lẩn trốn tại gia đình bà D.T.L trú tại thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (là mẹ nuôi của Yên)", Cơ quan công an tỉnh Bắc Giang cho biết.



Cũng theo công an tỉnh Bắc Giang, qua đấu tranh sơ bộ đối tượng Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tđiều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.