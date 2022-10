Bắt giữ đối tượng táo tợn rút súng bắn 2 người

Thông tin từ CAND: Ngày 27/10, Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Quốc Cường (SN 1980, tên gọi khác là Cường râu, trú tại phường Phúc Thắng, TP.Phúc Yên) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Quốc Cường tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Qua tài liệu của cơ quan công an, khoảng 18h15 ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phúc Yên nhận được tin báo của Công an phường Xuân Hòa về việc khoảng 16h40 cùng ngày, Cường sử dụng súng bắn gây thương tích cho Đinh Văn Th. (SN 1985) và Đinh Văn H. (SN 1964), cùng trú tại phường Xuân Hòa.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Phúc Yên đã đến hiện trường, phối hợp cùng với người dân bắt giữ Cường, đồng thời thu giữ khẩu súng và 43 viên đạn chưa sử dụng được cất giữ trong người đối tượng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Cường làm nghề tự do, đối tượng và Đinh Văn Th. có mối quan hệ bạn bè, hợp tác làm ăn chung. Tuy nhiên, Cường và Th. có bất đồng quan điểm trong giải quyết công việc, nên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 24/10, sau khi uống rượu, Cường điều khiển ôtô đến tìm Th. để nói chuyện, nhưng 2 người xảy ra cãi vã, bất ngờ Cường dùng súng bắn vào chân Th.. Lúc này, H. đi đến thì Cường bắn trượt vào thái dương bên phải H. (dù không có quan hệ và mẫu thuẫn gì với nạn nhân).

Theo Công an TP.Phúc Yên, Cường chưa có tiền án, tiền sự.

Thông tin từ ANTĐ: Khai nhận với cơ quan công an, Cường cho biết khẩu súng và số đạn trên đối tượng mua trên mạng xã hội với giá 10 triệu đồng.

Nạn nhân Th. đang cấp cứu tại Bệnh viện 108, còn sức khỏe nạn nhân H. đã ổn định.