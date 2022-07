Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 94 cá thể động vật hoang dã qua biên giới

Theo thông tin, trước đó, khoảng 2h ngày 24/7, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 9 của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện trên bờ sông Hậu (tại khu vực ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có 3 đối tượng đang khuân, vác đồ vật từ thuyền máy lên bờ có dấu hiệu nghi vấn.

94 cá thể kỳ đà và động vật họ rùa vận chuyển qua biên giới bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Chiến Khu

Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng lợi dụng đêm tối lẩn trốn, để lại 1 thuyền máy có chở 10 thùng giấy có chứa cá thể động vật gồm kỳ đà, động vật họ rùa. Tổ công tác lùng sục kiểm tra khu vực bờ sông phát hiện thêm 3 bao tải bên trong có chứa nhiều cá thể động vật là kỳ đà, động vật họ rùa.

Qua kiểm đếm, có 52 con kỳ đà, 42 cá thể động vật họ rùa, tổng trọng lượng gần 335kg.

Tổ công tác đã đưa phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình kiểm đếm các cá thể động vật hoang dã. Ảnh: Chiến Khu

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao toàn bộ tang vật cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang bảo quản, chờ quyết định xử lý vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.