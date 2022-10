Nữ 9X chủ mưu vụ án vận chuyển gần 2.400 viên ma túy

Ngày 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phá thành công chuyên án, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Thành Thúy (SN 1992, trú tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), là đối tượng chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép 2.383 viên ma túy hồng phiến.

Theo hồ sơ chuyên án, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại thôn An Mã, xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xảy ra vào ngày 16/3 và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Nguyễn Thị Thành Thúy (SN 1992, trú tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) - đối tượng chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép 2.383 viên ma túy hồng phiến xảy ra vào ngày 16/3 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu điều tra, mở rộng vụ án, xác định đối tượng Nguyễn Thị Thành Thúy là chủ mưu trong việc trực tiếp thuê Nguyễn Ngọc Hùng vận chuyển 2.383 viên ma túy hồng phiến từ Quảng Trị ra Quảng Bình vào ngày 16/3.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thành Thúy.

Quá trình điều tra, xác định, Thúy biết thông tin Nguyễn Ngọc Hùng bị lực lượng chức năng bắt giữ nên xóa thông tin liên lạc Zalo, Facebook với Hùng, thay số điện thoại rồi đi khỏi địa phương nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm tội.

Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thành Thúy.

Để truy bắt đối tượng bỏ trốn, Phòng PC04, Công an tỉnh này xác lập chuyên án mang bí số 922T truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Dù nhiều lần triển khai kế hoạch truy bắt quyết liệt, tuy nhiên, đối tượng Thúy lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam (TP.HCM, Thừa Thiên Huế) rồi đến các tỉnh phía Bắc (Nghệ An, Hà Tĩnh), dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để che giấu tung tích của mình.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, hơn 1 tháng tích cực nắm thông tin, lực lượng chức năng đã xác định vào ngày 15/10, Thúy trở về địa phương thăm gia đình tại khu phố 2, phường Ba Đồn (TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Trong thời điểm Thúy di chuyển từ TX.Ba Đồn vào TP.Đồng Hới để bắt xe vào Nam thì bị các trinh sát trong Ban chuyên án bắt giữ.